Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 17:46

Arıların saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde arıların saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Arıların saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti

12 Eylül 2017 17:46


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı İmamoğlu köyü Boztepe Mahallesi’nde arıcılıkla uğraşan 46 yaşındaki Feti Yetkin, amcası Ömer Yetkin ile birlikte ormanlık alandaki çam ağaçlarında bulunan balları almak için çıktığı ağaçta arıların saldırısına uğradı. Ömer Yetkin’in durumu jandarmaya ihbar etmesi sonrası 112 Acil Sağlık ekipleri 46 yaşındaki Feti Yetkin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Feti Yetkin’in cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden Samsun Vezirköprü nüfusuna kayıtlı Feti Yetkin’in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Açık
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç