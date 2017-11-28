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28 Kasım 2017 13:49

Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Kastamonu’da inşaat halindeki binanın 4’üncü katından asansör boşluğuna düşen işçi, hayatını kaybetti.

Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

28 Kasım 2017 13:49


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesi Meşeli Sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki binanın 4’üncü katına çıkan 29 yaşındaki Ferhan Yalçınkaya, kaba inşaatı tamamlanan binanın 4’üncü katında asansör kurulumu yaparken dengesini kaybedip, asansör boşluğundan zemin kata düştü. Asansör firmasında çalışan Ferhat Yalçınkaya, ağır yaralandı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ferhat Yalçınkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ferhat Yalçınkaya’nın 21 gün önce evlendiği öğrenildi.


Emniyet güçleri, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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