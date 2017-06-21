Askerler yedikleri kekten zehirlenmiş

Kastamonu’da 5’inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı’nda 19 Haziran Pazartesi günü iftarın ardından bazı askerler rahatsızlanarak mide bulantısı şikayetiyle revire müracaat etmişti. Bu askerlerden 6 asker Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine, 2 askerde Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılmış, bazı askerlere de revirde müdahale edilmişti. Tedavileri tamamlanan askerler taburcu edildi.

Askerlerin son durumu hakkında bilgi veren AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, askerlerin kantinden aldıkları kek nedeniyle zehirlendiklerini açıkladı.

Demir, şunları kaydetti: “Dün akşam eğitim birliğinde olan olaydan biz haberdar edildikten sonra zaten eğitim komutanımız albay ile birlikte irtibat halindeydik. Fakat yemekten değil de kantinden aldıkları keklerden rahatsızlıkları netleşti. Çünkü yaklaşık eğitim alanında 3 binin üzerinde personel var. Aynı yemekleri yedikleri için yemekten dolayı hiçbir sıkıntı olmadığı kesin. Maalesef olaydan etkilenen askerlerden birkaç arkadaşının aynı anda şikayetinin olmasından sonra ‘acaba bizde de var mı? Bizde yedik, yemekten mi oldu’ diye kendileri psikolojik bir sıkıntıya girip kendileri direkt olarak revire başvuru yapmışlar. İlk etapta sayı bir andan çoğalmış. Bende de mi var, bende aynı yemekten yedim. Oysaki bu 8 arkadaş, kantinden kek almışlar, kek yemişler. Zannedersem bu keklerden dolayı da bu problemi yaşamışlar. Onun dışında birlikte herhangi hiçbir şekilde yeme içmeden dolayı zehirlenme olayı hatta Manisa olayına benzer bir vaka kesinlikle ve kesinlikle yoktur. Bunun çok yakın takibini yaptık. Bununla ilgili valiliğimizden açıklama yaptı. Bu anlamda da herkes müsterih olsun. Sıkıntı olmadığını buradan bir kez daha söyleyeyim. Sadece bazı çevrelerin şuanda algı oluşturduğu ya da bir algıyı alıp büyütüp nerelere getirdiğini gördük. Kesinlikle böyle bir şey yok. Evet, ilk etapta mutlaka insan bir anda tedirgin oluyor. Herhangi bir problem yok, herkes iyi şuanda, herkes görevlerine devam ediyor şuanda, bir sıkıntı yok. Hatta yatan dahi yok şuanda, arkadaşlarımızın hepsi taburcu oldu ayaktalar”

Öte yandan Kastamonu Valiliği, mide bulantısı şikayetiyle revire müracaat eden askerlerde gıda zehirlenmesine ait herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıklamıştı.