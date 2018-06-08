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08 Haziran 2018 14:48

Atatürk İlkokulu öğrencilerinden duyarlı davranış

Kastamonu Atatürk İlkokulu öğrencileri, harçlıklarından arttırdıkları paralarla ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundular.

Atatürk İlkokulu öğrencilerinden duyarlı davranış

08 Haziran 2018 14:48


Kastamonu Atatürk İlkokulu 1. Sınıf Öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında haçlıklarından biriktirdikleri paralarda Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere çeşitli eşya ve gıda maddesi aldı. Aldıkları eşya ve gıda maddelerini Beyçelebi Mahallesi Muhtarı Rıfat Cozuroğlu’nu ziyaret ederek teslim ettiler.


Beyçelebi Mahallesi Muhtarı Rıfat Cozuroğlu, daha önceden başlatmış olduğu ‘giyilmeyen eşyalarınız ihtiyaç sahiplerine ulaştırılsın’ projesiyle topladığı eşyaları dağıtıyordu. Muhtar Cozuroğlu’nun projesine Atatürk İlkokulu öğrencileri de verdi.


Ziyaretten dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Beyçelebi Mahallesi Muhtarı Rıfat Cozuroğlu, “Geleneksel olarak muhtarlık-okul buluşması kapsamında öğrencilerimizle ikinci kez bir araya geldi. Öğrencilerimiz, yaptıkları yardımla yine gönülleri fethetti. Muhtarlığımızın başlatmış olduğu 2. El Kıyafet ve Gıda Yardımına Atatürk İlkokulu destek vererek bizleri yine yalnız bırakmadı. Çocuklarımız, yardımda bulunmak için adeta birbirleri ile yarıştılar. Öğrencilerimiz, gıda ve giyim yardımı ile muhtarlığımızın önünü panayır alanına çevirdi. Öğrencilerimizi bu duyarlı davranışları için kutluyorum. Ailelerini ve öğretmenleri Nilüfer Yaran hanımı, Okul Müdürümüz Adem Ersoy Beyi de tebrik ediyor, kutluyorum. Atatürk İlkokulu 1. Sınıf öğrencilerimiz, muhtarlığımızı bizzat ziyaret ettiler. Muhtarlık büromuzda öğrencilerimize mesleğimizi tanıtarak neler yaptığımızı anlattık. Çocuklarımızın bu konularda duyarlı olduklarını hissettik. Ayrıca öğrencilerimiz, muhtarlık vasıtasıyla ihtiyacı olan ailelere yardımda bulundu. Buda bizleri son derece mutlu etti. Öğrencilerimiz, Ramazan’da ve her daim el ele diyerek yine gönüllerde yer edindiler. İyi ki varsınız, geleceğimiz çocuklarımız sağ olsun var olsun sevgiyle kalın” dedi.




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