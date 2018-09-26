Atatürk ve İstiklal Yolu yürüyüşü İnebolu'dan başladı

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin taşındığı İnebolu-Kastamonu arasındaki 95 kilometrelik yolda düzenlenen yürüyüşe Türkiye'nin birçok yerinden yüzlerce yürüyüşçü katıldı. Kastamonu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve belediyelerinin iş birliğinde düzenlenen 4 günlük programın başlangıcında Türk Ocağı binası önünde başlangıç programı düzenlendi. Törende İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy yaptığı konuşmada, Milli Mücadele döneminde gemilerle İnebolu'ya getirilen silah ve cephanenin Kastamonu üzerinden Ankara'ya ulaştırıldığı güzergahın "İstiklal Yolu" olarak tarihe geçtiğini söyledi.

Kayık ve kağnının iş birliğinde istiklale yüründüğünü belirten Atasoy, "Bu kahramanlarından biri de elverişli bir liman olmamasına rağmen canla başla mühimmatı boşaltan İnebolulu denizcilerdir. İnebolu'nun yiğit evlatları kayık ile kağnının birleşmesi ile destansı zaferin mimarı olmuşlardır. Gösterdikleri başarı ve cesaretten dolayı da 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından beyaz şeritli İstiklal madalyası ile ödüllendirilmiştir" dedi.

İnebolulu denizciler ve Kastamonu halkının kayık ve kağnının birleşmesi ile destansı bir zafere imza attığını ifade eden Atasoy, "Ecdadımızın şanlı mirası olan İstiklal Yolu'nun günümüzde Kastamonu Valiliğinin öncülüğünde siz değerli katılımcılarla Şerife Bacı ve tüm şehitlerimizi anma ve İstiklal Yolu Yürüyüşü olarak yeniden yaşatılması ayrıca takdir edilecek husustur. Bu kutlu yolda İstiklal Yolu'nda Şehit Şerife Bacı'nın ve Hamamcı Kadı Salih Reis'in emekleri, İnebolu halkının yiğitlikleri, kahraman Kastamonu halkının mücadelesinin unutulmaması için ve gelecek kuşaklara aktarmak için bu tür etkinlikleri daha çok katılım ile sağlamak zorundayız. Bu vatanın bize atalarımızın bir emaneti olduğunu unutmayarak milletimizin bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumak için canlarını feda ettiklerini aklımızdan çıkarmadan aynı fedakarlık azim ve kararlılıkla her daim çalışmalıyız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından yürüyüşçüler dev Türk Bayrakları ile yola çıktı. İlçe merkezindeki yürüyüşe İnebolu kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İnebolu belediye Başkanı Engin Uzuner, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İshak ile birlikte İnebolu Sivil Toplum kuruluşları, İnebolu halkı ve 1000'e yakın öğrenci de katılarak destek verdi. Yürüyüş korteji Türkiye'nin birçok yerinden gelen yüzlerce yürüyüşçüyü, İstiklal Yolu güzergahının başlangıcındaki Turgut Özakman Parkı'ndan sevgi gösterisi ile uğurladı.

Yürüyüşçüler bugün Çuha Doruğu'na kadar yürüyerek orada kamp kuracak. Ardından Küre ve Seydiler güzergahında yürüyerek 4 günün sonunda Cumartesi günü Kastamonu'ya varacak.