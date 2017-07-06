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06 Temmuz 2017 11:49

Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişi kutlanacak

Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişleri Şapka ve Kıyafet İnkılabının 92.

Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişi kutlanacak

06 Temmuz 2017 11:49

yıldönümü kutlamaları öncesinde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Vali Yardımcısı V. Kerem Süleyman Yüksel, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İlçe Belediye Başkanları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan ile Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Arslan katıldı.


Toplantıda konuşan Vali Yaşar Karadeniz, “Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişi Şapka ve Kıyafet İnkılabı ile ilgili her yıl kutlama programı düzenliyoruz. 23-31 Ağustos 1925 tarihleri arasında gerçekleştirilen önemli bir etkinliğe ev sahipliğini yapmanın sorumluluğuyla bu sene de birçok etkinliği içerisinde barındıracak olan bir kutlama programı yapmayı planlamaktayız. Oluşturduğumuz 9 kişilik tertip komitemizin öncülüğünde diğer kurumlarımızla da yapılacak olan istişareler sonucunda bu seneki programımız en kısa sürede netleşecektir ve inşallah başarılı bir şekilde de tamamlanacaktır” dedi.




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