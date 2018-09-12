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Atçılık ve At Antrenörlüğü Bölümlerinin bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kastamonu Üniversitesi Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksek Okulu’nda açılan Atçılık ve At Antrenörlüğü Bölümünün ilk bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kastamonu Üniversitesi Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksek Okulu'nda açılan Atçılık ve At Antrenörlüğü Bölümünün ilk bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Daday'da geçtiğimiz yıl açılan Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksek Okulunda bulunan bölümlere ek olarak açılacak olan Atçılık ve At Antrenörlüğü bölümlerinin ilk bilgilendirme toplantısı yapıldı. Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Nadir Özdemir başkanlığında üniversitenin toplantı salonunda gerçekleşen bilgilendirme toplantısına Daday'da turizm faaliyetlerine devam eden At Çiftlikleri işletmecileri katıldı.


Atçılık ve At Antrenörlüğü Bölümlerinin açılması için Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksek Okulu yönetimi çalışmalarını ise hızlandırdı. İlk olarak ilçede turizm faaliyetlerine devam eden At Çiftlikleri işletmecileri ile bir araya gelen okul yönetimi, işletmecilere bölüm ve çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçecek bölümler konusunda öğrencilerin ilçede bulunan at çiftliklerinde eğitim görmeleri konusunda iş birliği yapıldı. Çiftlik sahiplerinin bu bölüme tam destek vereceklerini bildirmesi üzerine toplantı olumlu bir şekilde son buldu. Okul idaresi ve at çiftlikleri işletmecileri ile yapılan bu iş birliği önümüzdeki günlerde yapılacak özel bir protokolle resmiyete dökülecek.

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