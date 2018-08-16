Avrasya Kurultayı, Kastamonu’da gerçekleştirildi

Kurultayda, Kastamonu’da sağlık ve kalkınma adına İbn-i Sina Enstitüsünün kurulması kararlaştırıldı.

Türk Dünyası Koordinasyon Vakfı (TÜKOV), Türkiye-Hollanda Sağlık Vakfı ile Moral Vakfı tarafından 2018 Kastamonu Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Kastamonu’da Avrasya Kurultayı yapıldı.

Bilgehan Bilgili Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen kurultayda konuşan Türk Dünyası Koordinasyon Vakfı (TÜKOV) Başkanı Şahin Çokyaman, Avrasya Kurultayı Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri 2030 ve Bölgesel Kalkınma Temalı, İbn-i Sina’nın doğumunun 1037’nci yılı anısına Türk Dünyası Koordinasyon Vakfı, Türkiye Hollanda Sağlık Vakfı ve Moral Vakfı tarafından Kastamonu’da sağlık ve kalkınma adına İbn-i Sina Enstitüsünün kurulacağını açıkladı.

TÜKOV Başkanı Şahin Çokyaman, İbn-i Sina Enstitüsü için Kastamonu Üniversitesini seçmenin sebeplerinin en iyi üniversitelerden biri olmasından dolayı olduğunu belirterek, “3 vakıf bir araya gelerek, aylardır gece gündüz çalıştık ve bugünlere kadar geldik. Türk Dünyası Koordinasyon Vakfı olarak bu işin koordinasyonunu üstlendiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

“Enstitünün kuruluş tarihine 1037 olarak yazılacak”

Türkiye-Hollanda Sağlık Vakfı Başkanı Gerontolog Dr. Kemal Aydın ise, “Bugün burada olmamızın sebebi İbn-i Sina’dır. İbn-i Sina’ya 1037 yıl sonra Kastamonu Üniversitesi’nde sahip çıkarak vefamızı göstereceğiz. Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu’ya yakışan İbn-i Sina’yı 1037’nci yılında anmak. Enstitünün kuruluş tarihine 1037 olarak yazılacak. Onun vefatı, yeni İbn-i Sina’ların yetişmesinin temelinin atıldığı an olacak” diye konuştu.

Kastamonu’da önümüzdeki günlerde göçmen yaşlılar konusunda bir toplandı yapmayı planladıklarını söyleyen Dr. Kemal Aydın, “Çünkü Kastamonu, zamanında en fazla göç veren bir ilimiz. Kastamonu, 1 milyona yakın dışarıya göç vermiştir. Avrupa’da da 25 milyon insan var. Avrupa’da da Müslüman olarak 5 milyon göçmen yaşlı nüfus bulunuyor. Bu da yine İbn-i Sina Enstitüsünün konusudur. İnşallah Kastamonu Üniversitesi ile İbn-i Sina Enstitüsü işbirliğinde bu konu ele alınacak” şeklinde konuştu.

İbn-i Sina Enstitüsü’nün kuruluşu için Kastamonu’da bir yer arayışlarının olduğunu söyleyen Dr. Aydın, “D8 Araştırma Merkezinin Kastamonu Üniversitesi bünyesinde kurulması için çaba sarf ediyoruz. Bu yönde rapor hazırlanması için yetkilileri üniversitemizi ve kampüsü gezdirdik. Bu araştırma merkezinde genetik, Alzheimer, halk sağlığı, helal gıda, terapi gibi birçok konu araştırılacak. D8 ülkelerinin 1 milyardan fazla nüfusu bulunuyor. Biz de burada bu ülkelerin Ar-Ge’sini, araştırmasını yapmak istiyoruz. İnşallah bunun için çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

“Şefkat konusunu proje haline getirdik ve Moral Köyü oluşturduk”

Moral Vakfı Başkanı Rıza Deniz de, şefkat konusunu proje haline getirdiklerini ve Moral Köyü oluşturmak için proje hazırladıklarını belirterek, “Biz, bildiğimizi yapmıyoruz, yapmak istediğimizi yapamıyoruz. Biz, namazı biliyoruz ama yapmaya gelince yapmıyoruz. Bizler, bunun farkına nasıl varacağız. Bunu nasıl fark edeceğiz. Bilmemiz gereken bu konuları nasıl farkına varıp, ne zaman yapmaya başlayacağız. Bu konuyu akademisyenler görüşüp önce aile modelini geliştirdik. Önce insanın, ferdin ve ailenin, toplumun nasıl mutlu olacağı, nelerle mutlu olacağını ele alacağız. Ama bizler, bunu ilmi ve iman olarak nasıl farkına varmalıyız konusunu görüşüyoruz. Bu konuda Dr. Kemal Aydın beyin çalışmalarını duyduk ve bizlere ziyarete geldiler. Şahin başkanımız ile tanıştık ve bu konuları enine boyuna ele aldık. Nasıl sağlıklı bir toplum oluşturabiliriz konusunu bizler de ele aldık. Uzun yıllar üzerinde çalıştığımız Moral Köyü diye bir proje hazırladık. Bu projede asıl amacımız bir ailenin geleceğini, bir yaşlının nasıl mutlu olacağını Kur’an-ı Kerim’de nasıl anlatıldıysa bu şekilde yapmak olacak. İmanı konularda aile nasıl mutlu olur. Bu yüzden şefkat konusunu proje haline getirdik. İnşallah bu projeyi hayata geçireceğiz” dedi.

“Gönlünü açmış bir üniversite olmaktan mutluluk duyuyoruz”

Kastamonu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Rafet Özkan ise, “Kastamonu Üniversitesi yenilikçi bir üniversite olarak vizyonunu devam ettiriyor. Özellikle Türk Dünyası başta olmak üzere, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Endonezya, Malezya, Arjantin, Portekiz, ABD, Filipinler’e kadar dünyanın birçok ülkeden 96 üniversite ile birlikte ortak çalışmalar yapan bir üniversiteyiz. Aynı zamanda bu üniversiteler ile öğretim görevlisi ve öğrenci değişimi yapmaktayız. Ayrıca 84 üniversite ile Farabi çalışmalarımız sürüyor. Avrupa’nın 16 ülkesinde Erasmus-Plus çalışmaları doğrultusunda bilimsel faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunlarla birlikte Mevlana programını Türkiye’de en aktif uygulayan bir üniversiteyiz. Özellikle Filipinler, Malezya, Kırgızistan, Azerbaycan gibi pek çok ülkedeki projelerimizi sürdürüyoruz. 2017-2018 yılı itibariyle 30 binin üzerinde öğrenciye sahibiz. Gönlünü açmış, kapılarını açmış bir üniversite olmaktan mutluluk duyuyoruz. Biz sadece üniversite olarak bilgiyi geliştirmenin ötesinde, sanayi işbirliklerinin ötesinde, insani değerlerin, ahlaki değerlerin, erdemlerin gelişmesi önemli olduğunun bilincinde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu Avrasya Kurultayı’nda alınacak kararlarda üniversitemizin üzerine düşen her görev olursa, bunu da memnuniyetle yapacağız ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bilim, Teknoloji ve Medeniyet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Salım Alhassan ve D8 Ekonomik İşbirliği Asemblesi Genel Sekreteri Dato Ku Jaafar Ku Shaari’nin de katılımıyla Avrasya Kurultayı gerçekleştirildi. Kurultayda, katılımcılar kendi alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi.