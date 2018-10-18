Aydın Sayılı'nın bilim anlayışı gençlere ışık olacak

Prof. Dr. Aydın Sayılı, vefatının 25.yılı dolayısıyla Kastamonu'da düzenlenen Türkiye'de Bilim ve Bilim Tarihi Çalıştayı'ında anılacak. 3 gün boyunca sürecek olan çalıştayda Aydın Sayılı'nın bilim tarihindeki çalışmaları ele alınacak.

Ankara Kültür Merkezi Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu vefatının 2.yılında Ord. Prof.Dr. Aydın Sayılı anısına organize edilen Türkiye'de Bilim ve Bilim Tarihi Çalıştayı Kastamonu'da başladı. Çalıştay'da Türkiye'de bilim geleceği ve bilim tarihçilerine düşen en büyük görevlerden birisi Türk bilim tarihi yazımı üzerinde durulacak.

Aydın Sayılı Hocanın ilme ve bilime verdiğini katkının çok olduğunu söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Özellikle bu çalıştaydan çok güzel sonuçlar alacağınıza eminim. Çünkü çok değerli hocalarımızı burada güzel çalışmalarını anlatacaklarını okuyorum. Burada öğrencilerimizin de bundan faydalanacaklarına inanıyorum. Tabiî ki bilim ve bilime verilen önem çok önemli. İnanın bizimde bu konuda çok ciddi çalışmalar yapmamız gerekli olduğuna inanıyorum. Özellikle Aydın Sayılı Hoca'nın ve hem eskilerden bildiğim orta çağda İslam uygarlığını ilme verdiği katkıyı ele aldığını biliyorum. O nedenle bunların bilinmesi ve günümüzde de çalışmaların yapılmasını açıkça söyleyeyim çok istiyorum. Onun içinde siz değerli hocalarımıza bu konuda çok değerli görevler düşüyor” dedi.

“Aydın Sayılı'nın 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Kastamonu'da anılması önemlidir”

Programda konuşan Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilimsel Çalışmalar Genel Koordinatörü Murat Altan Erik, “2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Kastamonu'da Türk Kültürüne sayısız katkıda bulunmuş karakteri ile akademisyenliği ile nadide bilim insanı Aydın Sayılı'nın anılıyor olması oldukça önemlidir. Sayılı'nın Türk Kültürüne yaptığı hizmetlerden biri de Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına 10 yıl boyunca kurucu başkanlık etmiş olmasıdır. O bu 10 yıllık süre içerisinde İbn-i Sina, Biruni gibi felsefe ve Türk İslam tarihi hakkında sempozyum gerçekleştirmiş çok değerli eserlerin yayınlanmasına ve kendi kütüphanesini başkanlığımıza bırakmış. Nadide eserlerde olmak üzere 80 bin eseri içinde barındıran Aydın Sayılı Kütüphanesi önemli ve ihtisaslı bir kütüphanedir. Kütüphanemizde ayrıca Aydın Sayılı'nın kendi el yazgısı ile yazılmış not defterleri bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

“12 ciltten oluşacak külliyatı hazırlanmaktadır”

Bilimsel Çalışmalar Genel Koordinatörü Murat Altan Erik, “Bunlar kurumumuzca taranmış ve tasnip edilmiş defterlerin müstakil eserler olması için çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca kurumumuz Aydın Sayılı için bütün eserlerini kapsayan 12 ciltten oluşacak külliyatı hazırlanmaktadır. Başkanlığımız bugün onun halefi olarak bıraktığı yerden bayrağı devre aldık ve Türk Bilim Tarihi konusunda eserler yayımlamakta ve geziler düzenlemektedir. Bu noktada kendisinin bıraktığı mirası devir almaktan dolayı iftihar ediyoruz” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından akademisyenler çalıştay ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdi. Çalıştay 20 Ekim 2018 günü sona erecek.