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24 Kasım 2017 18:26

Ayı, karaca ve geyik vuran zanlılara 67 bin TL para cezası

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Müdürlüğünce 1 adet ayı, 3 adet karaca ve 3 adet geyik vuran zanlılara, toplam 67 bin 146 TL idari para cezası kesildi.

Ayı, karaca ve geyik vuran zanlılara 67 bin TL para cezası

24 Kasım 2017 18:26


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı bir ihbarı değerlendirerek Azdavay ilçe merkezinde ve Zümrüt Köyündeki ikametlere operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda evlerde yapılan aramada 3 adet tüfek, 1 adet ayı postu, 3 adet karaca ve 3 adet geyik boynuzu ele geçirildi. Operasyonda ele geçen ruhsatsız av tüfekleri hakkında Azdavay Kaymakamlığınca bin 500 TL, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Müdürlüğünce ise yabani hayvanlara ait post ve boynuzlar hakkında bir adet ayı için 16 bin TL, üç adet geyik için 39 bin TL, iki adet karaca için 7 bin TL, post ve boynuzları bulundurdukları için bin 828 TL, avcılık belgeleri olmadığı için bin 92 TL, koruma altındaki yaban hayvanlarını vurdukları için 726 TL olmak üzere toplam 67 bin 146 TL idari para cezası uygulandı.


Öte yandan, düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, iki şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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