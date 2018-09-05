Proje kapsamında özellikle Kastamonu Üniversitesinde eğitim-öğretim gören uluslararası öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak için İsfendiyar Mahallesinde oluşturulan kitap kafeninde açılışı yapıldı.

Kırkdirekli Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından hazırlanan “Aynı Medeniyetin Gençlerinin Buluşma Noktası” projenin açılışı gerçekleştirildi. Projenin açılışında konuşan Kırkdirekli Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Faruk Arslan, “Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonuna bağlı olarak faaliyet yapan derneğimiz, 2014 yılından bu yana çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda 2018 yılı içinde öğrenci evlerine burs imkanı sağlamış, gıda yardımları yapmış ve hayır sahiplerinin katkıları ile iftar programları düzenlemiştir. Ayrıca uluslararası öğrencilerin konaklama sağlık ve eğitimle ilgili problemleri de çözülmeye çalışılmıştır” dedi.

Kastamonu Üniversitesinde şuanda yaklaşık 25 bin öğrencinin eğitim gördüğüne dikkat çeken Başkan Arslan, “50 farklı ülkelerden olmak üzere 2 bin 500’e yakını uluslararası öğrencilerden oluşmaktadır. Proje kapsamında kurulan kitap kafe de ortak medeniyete sahip olan gençlerin bir araya gelerek kaynaşmaları sağlanacak, kitap tahlilleri yapılacak, tarih ve medeniyetle ilgili konferanslar verilecek. Ayrıca yıl içinde değişik tarihlerde gezi faaliyetleri düzenlenecektir. Tüm bu etkinlikleri yaparken yerli ve uluslararası öğrencilerin eğitim ve kültür alanında üreten, ortak tarih ve medeniyet bilincine sahip, geleceğe umutla bakan, nitelikli, kültürlü, bilgi sahibi, yorumlayabilen, fikir üretebilen, bireylerin yetişmesine de katkı sağlamaya çalışacağız” diye konuştu.

Başkan Arslan, “Açtığımız kitap kafede çeşitli etkinlikler yaparak, kitap okumayı daha cazip hale getirerek ve farkındalık oluşturarak, okuma oranının artırılmasına katkı verilecektir. Ayrıca ilimizde merkezinde bir tane halk kütüphanesi bulunmaktadır. Kitap kafeyle kitapla gençlerin buluşma noktalarının artması ve sunulacak hizmetlerle daha cazip hale gelmesi, öğrencilerin ders çıkışlarında tercih edip faydalanabileceği nokta oluşacaktır. Kastamonu Üniversitesinde yaklaşık 2 bin 500’ü uluslararası olmak üzere yaklaşık 25 bin öğrenci okumaktadır. Bu proje ile 17 ve 27 yaş aralığında 750 uluslararası öğrenci ile birlikte yerli öğrencilere ortak kültür, tarih ve medeniyet bilinci kazandırılacaktır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından “Aynı Medeniyetin Gençlerinin Buluşma Noktası” projesi adı altında İsfendiyar Mahallesinde kurulan kitap kafenin açılışı yapıldı ve projenin de startı verildi.

Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen Kırkdirekli Uluslararası Öğrenci Derneğinin hazırladığı “Aynı Medeniyetin Gençlerinin Buluşma Noktası” projesi kapsamında, özellikle Kastamonu Üniversitesinde eğitim-öğretim gören uluslararası öğrenciler arasında kitap kafe sayesinde kaynaşma ve aynı dili konuşmaları amaçlanıyor.