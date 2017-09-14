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14 Eylül 2017 16:02

Ayşin öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu’da seminer için okula giderken geçirdiği kazada hayatını kaybeden genç öğretmen, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Ayşin öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı

14 Eylül 2017 16:02


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’dan Karadere Ortaokuluna seminer için giden Ayşin Şenoğlu idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak yaklaşık 40 metrelik uçuruma uçmuş ve kazada hayatını kaybetmiş. Kastamonu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırılan 33 yaşındaki sınıf öğretmeni Ayşin Şenoğlu’nun cenazesi, buradan alınarak Hz. Pir Şeyh Şabanı Veli Camisine getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından genç öğretmen Ayşin Şenoğlu, Anıt Mezarlığında aile kabristanlığına gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.


Cenazede Ayşin Şenoğlu’nun yakınları, ayakta durmakta güçlük çekti. Evli ve iki çocuk annesi olan Ayşin Şenoğlu, 11 yıldır öğretmenlik yaptığı öğrenildi.




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