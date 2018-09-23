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Bağ evinden dönerken aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bağ evinden dönerken kullandığı aracın devrilmesi ile altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bağ evinden dönerken kullandığı aracın devrilmesi ile altında kalan sürücü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi Kuzyaka mevkiinde bağ evinden ilçe merkezine dönen İbrahim Aluçlu idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Aracın altında kalan Aluçlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Aluçlu'nun cenazesi, buradan alınarak kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

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