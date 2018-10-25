Bakan danışmanıyla kaymakamın 'hizmet' tartışması

Gençlik ve Spor eski Bakanı AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın danışmanı Hüseyin Eken, sosyal medya üzerinden köyüne hizmet götürmeyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'e tepki gösterdi.

Tosya Kaymakamı Deniş Pişkin, ilçede yapılan bir hizmet ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bu paylaşımın altında Gençlik ve Spor eski Bakanın şuan AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın danışmanı Hüseyin Eken, “2016 yılında Ramazan ayında iftar yemeğinde Kaymakam bey, Dağardı Köyü sakinlerine köyiçi yollar için ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yaptırılan köy konağı çevresi için kilit parke taşı sözü vermiştiniz. Tosya'da birkaç köyün girişine kadar sıcak asfalt devamında da avlu kapılarına kadar samanlık kapılarına kadar kilit parke taşı döşendiğini, döşeniyor olduğunu gözümle gördüm. Sizden talebimiz, verdiğiniz sözün gereğini yaparak, köy konağı istinat duvarı için yaklaşık 60 bin lira ödenek ayırmanız, ana yoldan cami önüne kadar (300 m) kilit parke taşı döşenmesi, yine köy konağı evre düzenlemesi için kilit parke taşı (1000 m2) verilmesi, bunların işçiliklerini de köylüler yapacaktır” şeklinde yazdı.

Bunun üzerine Gençlik ve Spor eski Bakanın şuan AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'a cevap veren Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Hüseyin bey, ben özel hayatımda verdiğim sözü unutmayan biriyim ve bir tavrım daha vardır. İş hayatımda kendime prensip edindiğim bir husustur. Asla hiçbir şey için söz vermem. Bana söz verdiniz Kaymakam Bey diyorsanız yanılıyorsunuzdur. Başka açıklaması yoktur” açıklamasıyla cevap verdi.

Bu cevaba karşılık Danışman Hüseyin Eken, O zaman temsili olarak bir metrekare kilit parke taşı gönderin hatırınız olsun Sayın Kaymakamım. 2016'da aynen şöyle dediniz: “Bu yıl parke taşı için ödenek ayrılmadı, grup yolları için asfalt ödeneği verildi. Önümüzdeki yıl kilit parke taşı için ödenek gelirse buraya göndereceğim” Bunu köy konağında Ramazan öncesi yaptınız. Size cami avlusunda kilit parke taşı talebinde bulunan bir köylüye de bu şekilde yine cevap verdiniz. 2018 yılı bitmek üzere, gördüğüm ve izlediğim kadarıyla bu konuda maalesef adaletli bir davranış biçiminiz yok. Üst geçide karayollarının attığı asfalt ile talep ettiğimiz yer yani cami önü 300 metre bile gelmez, köy konağı çevresi de 1000 metrekare ve istinat duvarı olmadığı için çevre düzenlemesi yaparak Ankara'dan gönderdiğim aydınlatma direklerini de dikemedik. Konuyu size arz ettim. Yaparsanız yapmazsınız ancak bir devlet adamı olarak şuan çalıştığınız köyün sokakları ile Karadere Köyü sokakları ile Dağardı Köyün sokaklarını kıyaslamanızı sizden istirham ediyorum. Bu konu ile ilgili sizi tekrar rahatsız etmeyeceğim. Sanırım sorun köyümde, muhtarım da ya da bende” şeklinde yanıtladı.

Hizmet talebi “adamlık ve milliyetçilik” tartışmasına dönüştü

Bakan Danışmanı Hüseyin Eken, Kaymakam Pişkin'i köylere yapılan hizmetler konusunda Dağardı köyüne verilen sözü yerine getirmediği yönünde suçlayarak, “Mahkeme kadıya mülk değildir” der atalarımız. Sayın İçişleri Bakanına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza göndereceğim. Göreceli adalet anlayışınızı devlet büyüklerimiz de görsünler Sayın Kaymakamım. Son söz Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye vasiyetini tekrar okumanızdır” şeklinde cevapladı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ise, Hüseyin Eken'e cevaben, “Milliyetçilik söylemleriyle tribünlere oynamayı bırakın. Siz, gerçek bir Tosya milliyetçisi olsaydınız başka köylere yapılan hizmetlere bu kadar içerlemezdiniz. Nasıl bir milliyetçilik anlayışıysa sadece Dağardı Köyüne çalışıyor. İlginç. Gerçek bir Tosya milliyetçisi Tosya'daki huzuru kendine hedef yapmaz; gerçek bir Tosya milliyetçisi Tosya'yı dışarıdan karıştırmaktan zevk duymaz. Tereciye tere satmayın olur mu? Bana milliyetçilik dersi verebilmeniz için öncelikle benden daha iyi bir milliyetçi olmalısınız” yazdı.

Şimdi tam da beklediğim şekilde bana aba altından sopa gösterme seviyesizliğine de kapıldınız. Yok, mahkeme kadıya mülk değilmiş, yok sizi cumhurbaşkanımıza ve İçişleri bakanımıza şikâyet edeceğim mealinden cümleler... Size şunu söylüyorum; psikoloji biliminde tehdit etmek acizlik belirtisiymiş, ben şahsen sizi bu kadar acz içinde düşünmemiştim. Tehdidinize karşılık vereceğim cevaba gelince; abdestimden şüphem yok ki, namazımdan olsun” şeklinde yanıtladı.

Kaymakam Pişkin ile Bakan Danışmanı Eken arasında sosyal medya hesabı üzerinden yapılan karşılıklı atışmalar ve ithamlar, ilçe halkı tarafından da meraklı takip edildi.