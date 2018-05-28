Bakan Eroğlu’ndan Geçici Hayvan Bakımevi için destek sözü

Dr. Veysel Eroğlu, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş tarafından hazırlanan bölgeye hitap edecek Geçici Hayvan Bakımevi projesi için destek sözü verdi.

Kuzeykent Kapalı Pazaryerinde sahur vakti Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 188 milyon TL değerindeki 6 tesisin temel atma töreninde konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Kastamonu’ya yaptıklarınız hiçbir zaman unutulmayacaktır. Özellikle Kırık Barajı konusunda verdiğiniz mücadeleye ben defalarca şahit oldum. Çok ciddi mücadelelerle bu baraj ve yol başlatıldı. Hepsinin yapımı başladı. Yine baraj kadar önemli olan Kastamonu içme suyu projesini de programa aldınız. Kastamonu Atık Su Projesi de Kalkınma Bakanlığı’nda. O projenin de Bakanlıktan geçeceğine inanıyorum. O projenin de bir an önce başlaması gerekli. Bölgeleri ve ilçeleri kapsayan bir Geçici Hayvan Bakımevi projesini Kastamonu’da gerçekleştireceğiz. Ayrıca Kastamonu bu sene Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildi. Bizi layık gördüler. Bu sene çok güzel faaliyetler gerçekleştirdik. Kastamonu’yu tanıtmaya devam ediyoruz. Kastamonu’da kalıcı yatırımlar bekliyoruz. Seçimler tamamlandıktan sonra bu çalışmalar hızlı bir şekilde devam edecek” dedi.

Geçici Hayvan Bakımevi projesi için Doğa Korum ve Milli Parklar Genel Müdürünü talimat veren Bakan Eroğlu, “Belediye Başkanı Tahsin Babaş, hem bütün ilçelere hem de bölgeye hizmet edecek güzel bir proje hazırlamış. Bu projeyi unutmayalım. Projenin ilk etapta yüzde 10’nunu biz karşılayacağız. Geri kalanını da Allah’ın izniyle bir şekilde hallederiz” diye konuştu.

Kendisinden bazı taleplerinde olduğunu belirten Bakan Eroğlu, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ın içmesuyu isale hattı için talep ettiği desteğe olumlu cevap vererek, “İlk defa Devlet Su İşleri kanalıyla içmesuyu isale hattını Taşköprü için yapacağız. Boruları da vereceğiz. Sulama şebekesinin yanında sizin su işinizde Allah’ın izniyle çözülecek. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Tabiat turizmini geliştirdiklerini açıklayan Bakan Eroğlu, “Bu kapsamda Doğa Korum ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz özellikle Tosya’da Dipsiz Göl Tabiat Parkı Geliştirme Planını huzurunuzda onaylıyorum. Muhteşem bir tabiat parkı olacak” şeklinde konuştu.