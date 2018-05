Bakan Özlü, milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonunda AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, tarihi anların, dönüm noktalarının, toplumların her zaman karşısına çıkan anlar olmadığını belirterek, “O dönüm noktaları, sonraki uzun yılları belirleyen, bir anlamda sonrasının yönünü belirleyen anlardır. Dolayısıyla o tarihi anlarda üstlenilen sorumluluklar da tarihi olur. İşte Türkiye olarak, böylesi bir dönüm noktasının eşiğindeyiz. 24 Haziran seçimlerini diğer seçimlerden ayıran nokta da budur. 25 Haziran sabahı Türkiye, artık bambaşka bir Türkiye olacaktır. 25 Haziran’da ufku daha açık, görüş menzili daha uzun, iradesi daha sağlam, iş yapabilme hızı çok daha yüksek bir Türkiye’ye uyanacağız. Yeni sistemle 16 yıldır ilmek ilmek örerek yükselttiğimiz güçlü Türkiye hedefine, artık koşar adım gitmemizin yolu açılacak” dedi.

“24 Haziran’da her iki seçimden de zaferle çıkacağız”

24 Haziran’da bir değil iki seçim olacağını vurgulayan Bakan Özlü, “Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilliği seçimi olacak. Eminim ki; her iki seçimden de zaferle çıkacağız. 16 yıl boyunca girdiği bütün seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başaran patimiz, bu geleneği bozmayacak. Yeni sistemde hem liderimiz ve adayımız Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi, hem de AK Parti’nin Meclis’te güçlü bir şekilde temsil edilmesi, yeni dönem hedeflerimiz için çok önemli. Bunun ne kadar hayati olduğunun bilincindeyiz. Dolayısıyla, bize bu ehliyeti verecek olan milletimizle gönül bağımızı her zamankinden daha güçlü tutacağız. El ele vereceğiz ve her iki seçimden de yüzümüzün akıyla çıkacağız” diye konuştu.

“2002 yılında sadece 20 milyon dolar ihracat yapan Kastamonu’yu, 126 milyon dolarlık ihracat seviyesine yükselttik”

2002 yılında 20 milyon dolar ihracat yapan Kastamonu’yu, 126 milyon dolarlık ihracat yapar seviyeye yükselttiklerini belirten Bakan Özlü, “Son 16 yılda yaptığımız yatırımlarla; Kastamonu’nun hızına hız kattık. Son 15 yılda Kastamonu’ya; ulaştırma ve haberleşme alanlarında; 3,5 milyar lira yatırım yaptık. Kastamonu-Çankırı güzergâhında yer alan; 15 Temmuz İstiklal Tüneli’ni açtık. 2017 yılında, Kastamonu havaalanına, 910 uçak iniş yaptı ve 100 bin yolcu taşındı. Yine aynı şekilde; Kastamonu’ya 3,1 milyar lira tutarında Orman ve Su İşleri yatırımı gerçekleştirdik. İnşa ettiğimiz sulama kanallarıyla; 160 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Kastamonu’da 67 milyon fidanı, toprakla buluşturduk. TOKİ vasıtasıyla, Kastamonu’da 3 bin 250 konut inşa ettik. 2002 yılında, Kastamonu’da aktif sigortalı sayısı 56 bin iken; bu sene Ocak ayı itibariyle bu rakamı 91 bin kişiye çıkardık. 2002 yılında sadece 20 milyon dolar ihracat yapan Kastamonu’yu, 126 milyon dolarlık ihracat seviyesine yükselttik. KOSGEB destekleriyle; KOBİ’lerin önünü açtık. Yaklaşık 3 bin işletmemize, 88 milyon lira tutarında kredi hacmi oluşturduk” şeklinde konuştu.

“Biz, yatırımlar yaparken muhalefetin derdi de yapmak değil yıkmak”

Yaptıkları yatırımlarının ülkenin her alanına yaptıklarını söyleyen Bakan Özlü, “Biz yatırım yaptık, icraat yaptık, proje yaptık. Fakat muhalefetin derdi, sizlerin de izlediği gibi, yapmak değil yıkmak. Yakmak, yıkmak tabi kolay. Sadece yıkmaktan, iptal etmekten, bozmaktan bahsediyorlar. Kanal İstanbul’u, yerli otomobili, köprüleri, havaalanlarını, yolları iptal edeceğiz diyorlar. Hiç boşuna uğraşmasınlar. Net olarak söylüyorum: Yaptıklarımızı yıkmalarına, milletimiz izin vermeyecek. Biz yine yapacağız, biz yine inşa edeceğiz, biz yine ülkemizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Güçlü Türkiye hedefimize, Kastamonuluların güçlü bir şekilde destek olacaklarına şüphem yok”

24 Haziran’ın farklı bir seçim olacağına işaret eden Bakan Özlü, “Bu seçim, ülkemizin geleceğini şekillendirecek en önemli dönüm noktalarından biridir. Onun için işimizi sağlam tutmamız, her zamankinden daha fazla çalışmamız lazım. Kastamonulu kardeşlerimin, bu işi ne kadar sağlam tuttuğunu, nasıl çalıştığını referandumda gördük. Kastamonu, yeni sistemin milletimizin onayına sunulduğu referandumda, yüzde 64 gibi yüksek bir oranla, yeni sisteme evet dedi. İnanıyorum ki, 24 Haziran’da Kastamonulu kardeşlerim bu oranın da üzerine çıkacak. Kastamonulular, yeni sistemin iktidarının AK Parti, Cumhurbaşkanının Recep Tayyip Erdoğan olmasında büyük bir katkı sunacak. Yine 1 Kasım seçimlerinde yüzde 60 ile 3’te 3 yapan Kastamonu’nun, bu seçimde de 3’te 3 yapacağına şüphemiz yok. Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye hedefimize, Kastamonuluların güçlü bir şekilde destek olacaklarına şüphem yok”

Başbakan Yıldırım, Pazar günü Kastamonu’ya gelecek

“Gece gündüz demeden çalışıp, vatandaşımızla gönül bağlarımızı güçlendireceğiz” diyen Bakan Özlü, şöyle konuştu: “Adaylarımızı yalnız bırakmayacağız. Onlarla aynı aşk ve heyecanla çalışıp, yeni döneme damganızı vurmak için elinizden geleni yapacağız. Ve hep birlikte; vakit Türkiye vakti, vakit Kastamonu vakti diyeceğiz”

Başbakan Binali Yıldırım’ın Pazar günü Kastamonu’yu ziyaret edeceğini belirten Bakan Özlü, “Kastamonu’ya gelirken Vekilimiz Murat Demir, bize ne getirdiniz diye soruyor. İnşallah bu müjdeleri Başbakanımız Binali Yıldırım, Pazar günü sizlere verecek. Bu yüzden bu müjdeleri sayın Başbakanımıza bırakıyorum. Ben burada vermeyeyim” dedi.

Diğer konuşmalarında ardından Bakan Özlü, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ile birlikte 24 Haziran’da AK Parti’den Milletvekili Adayı olan Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir’i ile birlikte el kaldırdı.

Aday Tanıtım Toplantısının sonunda AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Bakan Özlü’ye hediye takdim etti.