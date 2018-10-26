Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Tosya'da panele katılacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı Tosya'da düzenlenecek olan panelde öğreniciler ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı'yı makamında ziyaret eden İhlas Haber Ajansı (İHA) Tosya muhabiri Sedat Ağacıkoğlu Bakan Yardımcılığı görevine atanan Kaymakcı'ya başarı temennisinde bulundu. Bakan Yardımcısı Kaymakcı ziyaretten dolayı çok memnun olduğunu ifade ederek, uzun zamandır işlerin yoğunluğundan dolayı Tosya'ya gelemediğini belirtti. Bakan Yardımcısı Kaymakcı, yakın zamanda Tosya'da gençlerin ve öğrencilerin katılacağı ‘'Eğitim ve Başarı‘' ve "Türk Dış Politikası ve Türkiye-AB ilişkileri" konulu panele konuşmacı olarak katılacağını ve bundan da onur duyacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen ziyaret sonrasında Bakan Yardımcısı Kaymakcı hemşehrileri Kastamonu ve Tosya halkına sevgi ve selamlarını ileterek iyi dilek temennilerinde bulundu.