Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 10:06

Bariyere ok gibi saplanan araçtan inanılmaz kurtuluş

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda sahur vakti yoldan çıkan kamyonet, demir korkuluklara ok gibi saplandı.

Bariyere ok gibi saplanan araçtan inanılmaz kurtuluş

16 Haziran 2017 10:06

Kazada sürücü yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Samsun istikametine gitmekte olan Özkan A. idaresindeki 34 HA 9441 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki demir korkuluklara ok gibi saplandı. Çarpmanın etkisiyle refüjdeki demir korkuluklar, kamyonetin motor kısmından girerek arka koltuklardan çıktı. Sahur vakti meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü Özkan A., şans eseri kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Özkan A., Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza sonrasında demir korkuluklara saplanan kamyonet uzun uğraşlar sonucunda ekiplerince çalışmasıyla kurtarılarak yediemin otoparkına çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
25
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazartesi
    19°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
KASTAMONU NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:40
  • Güneş :05:04
  • Öğle :12:57
  • İkindi :16:59
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!