Bariyere ok gibi saplanan araçtan inanılmaz kurtuluş

Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Samsun istikametine gitmekte olan Özkan A. idaresindeki 34 HA 9441 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki demir korkuluklara ok gibi saplandı. Çarpmanın etkisiyle refüjdeki demir korkuluklar, kamyonetin motor kısmından girerek arka koltuklardan çıktı. Sahur vakti meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü Özkan A., şans eseri kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Özkan A., Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrasında demir korkuluklara saplanan kamyonet uzun uğraşlar sonucunda ekiplerince çalışmasıyla kurtarılarak yediemin otoparkına çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.