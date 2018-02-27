Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 08:25

Bartın’da kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Bartın’ın Tekkeönü bölgesinde tomruk taşıyan kamyon 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Bartın’da kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

27 Şubat 2018 08:25

Kamyon sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Şenpazar ilçesi Dağlı Bölgesinden, Zonguldak’ın Devrek ilçesine tomruk taşıyan 55 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, kullandığı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bartın’ın Tekkeönü Bölgesinde yaklaşık 300 metre derinlikteki uçuruma yuvarlandı. Yaşanan kaza sonrası 112 Acil Sağlık Ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Yaşanan kaza sonrası Bartın Devlet Hastanesine akın eden Hüseyin Yılmaz’ın yakınları ve iş arkadaşları sinir krizi geçirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
10
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    10°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç