Başbakan Yıldırım rahatsızlanan milletvekilini hastanede ziyaret etti

Partisinin mitingine katılmak üzere Kastamonu’ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, ilk olarak Özel Kastamonu Anadolu Hastanesini ziyaret etti. Hastanede Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sinan Altıkulaçoğlu’dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başbakan Yıldırım, daha sonra seçim çalışmaları esnasında rahatsızlanan AK Parti Kastamonu Milletvekili ve milletvekili adayı Murat Demir’i ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Demir ile bir süre sohbet eden Başbakan Yıldırım, ardından Kuzeykent pazar yerinde düzenlenen mitinge geçti.

Ziyaretinden ötürü Başbakan Yıldırım’a teşekkür eden Milletvekili Demir, “Ahde vefalı yiğit Başbakanımıza binlerce kez teşekkür ediyorum. Geçirdiğim bir enfeksiyon rahatsızlığından dolayı yatmakta olduğum Anadolu Hastanesine gelerek beni ziyaret etti. Ziyaretiyle moral veren, çalışmalarımızdan dolayı teşekkür eden, ’iyileşmeden sakın ayağa kalkma’ diye abi şefkatiyle candan konuşan Türkiye Cumhuriyetimizin Başbakanı Sayın Binali Yıldırım’a minnetlerimi, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Başbakan Yıldırım, mitingin ardından milletvekili adaylarını tanıttığı esnada Milletvekili Murat Demir’in hastanede tedavi gördüğünü belirterek, “Murat Demir aşırı koşturmaktan yüksek ateşle hastaneye kaldırıldı. Kendisine acil şifa diliyoruz. Ben gelirken yanına uğradım. Çok üzgün burada olmadığı için. Doktorlarına iyi olmadan bırakmayın dedim” diye konuştu.