Basın İlan Kurumu tarafından Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) işbirliğiyle yerel gazete çalışanlarına yönelik düzenlenen “Kastamonu-Çankırı-Sinop İllerindeki Yerel Gazetelerde Reklamcılığın Geliştirilmesi” projesi sone erdi. 13-16 Eylül tarihleri arasında Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti’ndeki eğitim programına katılarak sertifika almaya hak kazanan gazetecilere yönelik sertifika töreni düzenlendi. Doğa Kültür köyündeki Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen törende konuşan BİK Genel Müdürü Yakup Karaca, Kastamonu’daki gazetelerin her şeyden önce bir cemiyet altında birleşmiş olmalarının mutluluk verici olduğunu belirterek, “Bu da kurum olarak son derece bizleri rahatlatan bir durum. Kimi vilayetlerimizde 3-4 tane cemiyet bulunuyor. Bu cemiyetlerle birlikte çalışmakta da gerçekten zorlanıyoruz. Amacımız herkese eşit mesafede bir şekilde durup, kurumun kendilerine sunabileceği hizmetler varsa bunları sunmak ama bu cemiyet sayısı 3-4 tane olunca mümkün olmadığı ortada. Bu yüzden biz Kastamonu’yu yerel gazetecilik anlamında taktir ediyoruz” dedi.

Basın İlan Kurumu olarak bir taraftan gazetelerin tirajlarını arttırmalarını sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Karaca, “Diğer yandan gazetecilik kalitelerini yükselme konusunda sürekli elimizden geldiğince telkinlerde bulunurken, bunun dışında onun rakibi gibi duran belki de yayın hayatlarına son verecek bir durum olarak dijital yayıncılığı da aynı şekilde teşvik ve gazetecilerimizi tavsiye ediyoruz. Bu bir çelişki olarak gözüküyor ama ne yazık ki hayatın akışı bu, bizlerde dijital gelişmelerin veya bunun ortaya koyduğu sonuçları görmemezlikten gelemeyiz. Dijitalleşme nihayetinde bir teknolojik gelişmelerin sonucudur. Sadece ülkemizde, sadece gazetecilik mesleğinde değil bütün sektörlerde bu bir fenomen yani önüne geçilemez, bizlerin ne de herhangi bir ülkenin karşı koyamayacağı bir süreçtir. Son 5-6 yıldır bilişim alt yapısını yaptığımız bir takım yatırımlarla bu işi bir anlamda dijitalleştirerek yapmaya başladık. Bize inanılmaz bir zaman anlamında tasarruf, belki de daha önemlisi kaynakların etkin kullanılmasını sağladı” diye konuştu.

Dijital haberciliği güçlendirmek istediklerini söyleyen Karaca, “Sizlerde bir taraftan mevcut gazeteciliği, yayınınızı devam ettirirken bir taraftan gazetelerimize ait internet sitelerimizin hem görüntü, tasarım hem de alt yapı teknik şartlar ve spesifikasyon anlamında bunu güçlendirmeye çalışmak, en önemlisi de dijital haberciliği güçlendirmek. Bu, çokta sizleri yoracak veya kaynak gerektirecek bir şey değil. Zaten kağıt baskılar için kullanmış olduğunuz içeriklerin neredeyse tamamını dijital yayıncılıkta çok rahat kullanabilirsiniz. Kağıt baskıda kullanamayacağınız içerikleri, görüntüleri veya videoları sitenizde çok rahatlıkla kullanabileceksiniz” şeklinde konuştu.

Gazetelerin internet sitelerini açmaları konusunda tavsiyede bulunurken zorunlu hale getirdiklerini hatırlatan Karaca, “Biz, daha önceden internet sitelerinizi açmanız için telkinlerde bulunmuştuk, daha sonra gelişmelere göre bunu zorunlu hale getirdik. Tabii ki bunu yaparken de ek gösterge sağlamak suretiyle gazetelerimizin bunu külfetsiz bir şekilde yapmalarını sağladık. Bir taraftan kağıt nüshalarımızın kalitelerini artırıp tirajlarımızı yükseltmeye çalışalım ama bir taraftan da adeta onun rakibi olan Anadolu’da yaygın olarak kullanılan ‘kuması’ konumundaki dijital nüshalarımızın da kalitesini arttıralım. Basın İlan Kurumu olarak bizim yapmaya çalıştığımız bir taraftan mevcut konumumuzu, tabirimizi maruz görün kamyonu devirmemeye çalışırken ama öbür taraftan da farklı olarak dijital yayıncılığa da adım atmamızı elimizden geldiği kadarıyla sağlamaya çalışıyoruz. Derdimiz, tamamıyla bu geçiş sürecini sevk ve idare edebilmektir” ifadelerini kullandı.

“Herhangi bir meslekte başarılı olmak istiyorsak gelişmeye açık olmalıyız”

Herhangi bir meslekte başarılı olmak isteniyorsa mutlaka gelişmeye açık olunması gerektiğine işaret eden Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ise, şöyle konuştu:

“Herhangi bir meslekte sadece gazetecilikte değil, ayakta kalmanın yolu devamlı gelişmeye açık olmaktan geçiyor, kendinizi yenilemekten geçiyor. Çünkü dünya gelişiyor, bu gelişmede elbette kendi edindiğimiz bilgiler olacaktır. Bu edindiğimiz tecrübeler bizi bir gün öncesine göre biraz daha öteye götürüyor. Ama bazen sadece kendi tecrübelerimiz yeterli olmayabiliyor, başkalarının da edindiği tecrübeler var. Onlardan da bilgi sahibi olmamız, onlardan da kendi mesleğimizin üzerine, kendi yoğurt yiyişimizin üzerine eklemeler yapmamız gerekiyor. Tüm bu tecrübelerden istifade ederek o meslekle ilgili bilim dallarındaki gelişmeleri takip etmek gerekiyor. İşte bunların hepsini yerine getirebilmek de zaman zaman bu tip eğitimlerin düzenlenmesine bağlı.”

Vali Karadeniz, “Kastamonu’da bu konuda yapılacak çalışmalar kapsamında ben yerel basınımızın da gelişmesini sağlayacağı kanaatindeyim” dedi.

“Belediyecilik açısından Türkiye’de yarışıyoruz”

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş da, belediyecilik açısından Türkiye’de yarışan belediyeler arasında yer aldıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

“Ben iddia ediyorum belediyecilik açısından Türkiye’de yarışan, hatta önde giden belediyeler arasındayız. Karşılaştırma yapmak gerekiyor. Kentin hem gelişmesine katkıda bulunmak hem de reklamcılığın da gelişmesini sağlamak için elimizde bayağı bir malzeme bulunuyor.”

Konuşmaların ardından eğitimlere katılan gazetecilere katılım sertifikaları verildi.