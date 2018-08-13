Başkan Arslan, asfalt çalışmalarını yerinde takip etti

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Atatürk Caddesi üzerinde devam eden asfalt çalışmasını yerinde inceledi. Doğalgaz nedeniyle bozulan yollar ve ana arterlerde düzenlemelerin hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Başkan Arslan, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelen Arslan, istek ve taleplerini dinlerken, bir süre sohbet etti.

Festivale kadar ilçede Atatürk Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi ve Mustafa Sıtkı Erkek Caddesi’nde bozulan asfalt yollarının sıcak asfalt yapılacağı kaydedildi.