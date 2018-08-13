Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 13:24

Başkan Arslan, asfalt çalışmalarını yerinde takip etti

Sarımsak Festivali ve Kurban Bayramı öncesi çalışmalarını aralıksız sürdüren Taşköprü Belediyesi, doğalgaz hattı nedeniyle bozulan ana arterlerdeki asfalt çalışmasına hızlı bir şekilde başladı.

Başkan Arslan, asfalt çalışmalarını yerinde takip etti

13 Ağustos 2018 13:24


Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Atatürk Caddesi üzerinde devam eden asfalt çalışmasını yerinde inceledi. Doğalgaz nedeniyle bozulan yollar ve ana arterlerde düzenlemelerin hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Başkan Arslan, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelen Arslan, istek ve taleplerini dinlerken, bir süre sohbet etti.


Festivale kadar ilçede Atatürk Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi ve Mustafa Sıtkı Erkek Caddesi’nde bozulan asfalt yollarının sıcak asfalt yapılacağı kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç