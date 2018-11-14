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Başkan Arslan, Din Görevlileri Derneği'ni ziyaret etti

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Taşköprü ilçesinde bulunan din görevlileriyle bir araya geldi.


Taşköprü Din Görevlileri Derneği'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Arslan, imam ve din görevlilerinin mesleklerinin önemine dikkat çekerek, gıybet ve dedikodunun önüne geçilmesi hususunda din görevlilerine büyük iş düştüğünü ifade etti. Başkan Arslan, din görevlileri ile sohbet ettikten sonra kendilerinin istek ve taleplerini dinledi. Her zaman din görevlilerinin yanında olduklarını söyleyen Başkan Arslan, tüm din görevlilerinin böyle önemli ve kutsal bir görevi icra etmelerinden dolayı şanslı olduklarını kaydetti.


Taşköprü Din Görevlileri Derneği Başkanı Ahmet Özarslan da, din görevlisi arkadaşları adına Başkan Arslan'a nazik ziyaretinden ve her zaman yanlarında olmasından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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