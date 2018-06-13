Başkan Arslan, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Taşköprü Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen iftar programına, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın kayınbiladeri Ali Gülbaran, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol ve çok sayıda muhtar katıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, mübarek ramazan ayının güzelliğini birlik ve beraberliğinin güzelliği sebebiyle düzenlenen iftar programına katılan mahalle ve köy muhtarlarına katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın kayınbiladeri Ali Gülbaran da, Başkan Arslan’ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinin önemine değinerek Taşköprü’nün bu seçimlerde de duyarlılığını fazlasıyla göstereceğine emin olduğunu kaydetti.