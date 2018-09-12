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Başkan Arslan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran'ı ziyaret etti

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Kastamonulu hemşerimiz Prof.

Dr. Mustafa Safran'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Görevinde Safran'a başarılar dileyen Başkan Arslan, akademik hayatındaki başarıyı yeni görevinde de göstereceğinden emin olduklarını ifade etti.


Prof. Dr. Safran ise nazik ziyaretinden dolayı Başkan Arslan'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.


Başkan Arslan'a ziyaret sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Çorbacı'da eşlik etti.


Ardından Başkan Arslan ve Başkan Yardımcısı Çorbacı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne atanan Ramazan Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Geçtiğimiz aylarda alt yapı yapım ihalesi yapılan Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'nin mevcut durumu ve yapımı ile ilgili istişarelerde bulunan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, yeni görevinde başarılar diledi.

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