Başkan Arslan, sarımsak tarlasını ziyaret etti

Taşköprü ilçesine bağlı Çetmi köyünde sarımsak hasadına başlayan Mustafa Özsoy’un tarlasını ziyaret eden Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, sarımsak hasadında çalışan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Başkan Arslan, sarımsağın geçen sene herkesi üzdüğünü fakat bu sene beklenmedik bir fiyatla pazara inmesinin oldukça sevindirici olduğunu belirtti. Belediye Başkanı Arslan, daha sonra sarımsak sığaması yapan Mehmet Ertekin’in hanesini ziyaret ederek, burada vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.