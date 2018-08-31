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31 Ağustos 2018 14:03

Başkan Arslan, Tarihi Taş Köprüde incelemelerde bulundu

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, restorasyonu devam eden Tarihi Taş Köprüde incelemelerde bulundu.

Başkan Arslan, Tarihi Taş Köprüde incelemelerde bulundu

31 Ağustos 2018 14:03


Karayolları Genel Müdürlüğü Kastamonu 15. Bölge Müdürlüğü tarafından Taşköprü ilçesine adını veren tarihi Taş Köprünün restorasyonu hızla devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışanlara kolaylıklar diledi.


Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Arslan, atalarından miras kalan ve ilçeye adını veren Tarihi Taş Köprünün gelecek nesillere de ulaşmasını sağlamak açısından restorasyon çalışmasının önemine değinerek emeği geçen herkese ilçe halkı adına teşekkür etti.




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