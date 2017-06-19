Başkan Arslan, tekstil fabrikasını ziyaret etti

Taşköprü Belediyesi’ne ait Hüseyin Alpdoğan Caddesi (Eski Ziraat Donatım alanı)’ndeki alanda hizmete açılan Anka Tekstil’de kısa sürede yaklaşık 100 kişi istihdam edilmeye başlandı.

ABD’nin yanı sıra, Almanya, İspanya, İngiltere ve İtalya başta olmak üzere Avrupa’ya penye ve tişört ihracatı yapan Anka Tekstil’i ziyaret eden Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, işçilerle sohbet ederek, işyeri ortaklarından Volkan Yıldız’dan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Kısa sürede çalışan kişi sayısını yaklaşık 100 kişiye çıkarmalarından dolayı Yıldız’ı kutlayan Başkan Arslan, belediye olarak her zaman istihdam sağlayan yatırımcılara ellerinden gelen yardımı yapmaya devam ettiklerini ifade etti.

İşyeri ortaklarından Volkan Yıldız ise, memleketi Taşköprü’ye böyle bir yatırımı kazandırmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, iş başvurularını almaya devam ettiklerini ve hedeflerinin 2017 yılı Aralık ayına kadar 250 kişiyi bünyelerinde istihdam etmek olduğunu belirtti.

Yıldız, ayrıca tesislerinde eğitim bandı kurduklarını kaydederek daha önce tekstil sektöründe tecrübesi olmayan kişileri de bu sayede eğittiklerini söyledi.

Yıldız, ayrıca yer konusu başta olmak üzere her alanda desteklerini esirgemeyen Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’a teşekkür etti.