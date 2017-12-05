Başkan Arslan, yüzme kursuna katılan bayanlarla bir araya geldi

Taşköprü Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen programa Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve çok sayıda kursiyer katıldı. Programda Belediye Başkanı Hüseyin Arslan yüzme kursu eğitimcisi Betül Sarıyıldız’a plaket taktim etti. Ayrıca yüzme kursuna katılan kursiyerler tarafından desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’a teşekkür plaketi verildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri tarafından ise Belediye Başkanı Arslan’a güreş branşı lisansı takdim edildi.