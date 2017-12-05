Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 13:07

Başkan Arslan, yüzme kursuna katılan bayanlarla bir araya geldi

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, bayanlara yönelik düzenlenen ücretsiz yüzme kursuna katılan kursiyerlerle yemekte buluştu.

Başkan Arslan, yüzme kursuna katılan bayanlarla bir araya geldi

05 Aralık 2017 13:07


Taşköprü Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen programa Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve çok sayıda kursiyer katıldı. Programda Belediye Başkanı Hüseyin Arslan yüzme kursu eğitimcisi Betül Sarıyıldız’a plaket taktim etti. Ayrıca yüzme kursuna katılan kursiyerler tarafından desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’a teşekkür plaketi verildi.


Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri tarafından ise Belediye Başkanı Arslan’a güreş branşı lisansı takdim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
0
°
C
Kar Yağışlı
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Sisli
    3°C
  • Cumartesi
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç