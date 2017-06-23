Başkan Arslan’dan Belediye personeline iftar yemeği

Taşköprü Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen yemeğe Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Çorbacı, Belediye meclis üyeleri, birim amirleri ile belediye personeli katıldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, yemeğe iştirak eden tüm personele teşekkür etti. Arslan, “Mübarek Ramazan ayında ailelerimizle ve akrabalarımızla bir araya geldik. Şimdi de bizlerde kendi çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelerek iftarımızı yaptık. Kadir Gecenizi ve Mübarek Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Biz büyük bir aileyiz, tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.