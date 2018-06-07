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07 Haziran 2018 16:46

Başkan Arslan’dan belediye personeline iftar yemeği

Taşköprü Belediye personeli, Ramazan ayı nedeniyle düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Arslan’dan belediye personeline iftar yemeği

07 Haziran 2018 16:46


Taşköprü Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftar programına Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Çorbacı, Belediye Meclis Üyeleri, birim amirleri ile belediye personeli katıldı.


Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, yaptığı konuşmada yemeğe iştirak eden tüm personele teşekkür etti.


Başkan Arslan, “Mübarek Ramazan ayında ailelerimizle ve akrabalarımızla bir araya geldik. Şimdi de bizlerde kendi çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelerek iftarımızı yaptık. Kadir Gecenizi ve Mübarek Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Biz büyük bir aileyiz, tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.




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