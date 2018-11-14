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Başkan Babaş, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü yürüşüne katıldı

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AK Parti Kastamonu İl Kadın Kollarının düzenlemiş olduğu 14 Kasım Dünya Diyabet Günü yürüşüne katıldı.

Yürüyüş sonunda diyabet hastalığının zararları hakkında bilgi verdi.


14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında AK Parti Kastamonu Kadın Kolları Başkanlığı sağlık yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş yapan kadınlara eşlik eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş da İl Sağlık Müdürlüğü önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Yürüyüşe katılan kadınlara diyabet hastalığı konusunda bilgiler verildi. Yürüyüş toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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