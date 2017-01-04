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04 Ocak 2017 16:52

Başkan Babaş, restorasyonu süren konakları gezdi

Başkan Babaş, restorasyonu süren konakları gezdi

04 Ocak 2017 16:52

Göreve geldiği günden itibaren tarihi, kültürel ve modern şehircilik projeleriyle takdir toplayan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor.
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, önceki akşam yapımı büyük ölçüde tamamlanan Ayıcılar Konağı, Şeyhoğlu Konağı ve Atabey Konağı’nda incelemelerde bulundu. Konaklara verdiği önemli ilin çehresini değiştirmeye başlayan ve Kastamonu’nun tarihinde saklı olan hazinenin görülmesini sağlayan Başkan Babaş, buradan Seyrangah Tepesi’ne geçti. Seyran Tepe projesinde de incelemelerde bulunan Başkan Babaş, şehrin seyrini değiştirecek projenin en kısa zamanda hizmete acılaşacağını çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.
Kastamonu’nun tarihini canlandırarak gelecek nesillere doğru şekilde aktarmayı en büyük hedefi olduğunu vurgulayan Başkan Babaş, 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Bakırcılar Çarşısı Projesi, Nasrullah Meydanı Kentsel Tasarım Projesi, Teleferik Projesi, Aşirefendi Hanı Dış Cephe İyileştirme Projesi ve Kasaplar Hali Projesi’nin tamamlanmasıyla Kastamonu’nun hak ettiği Dünya Kültür Miras Listesi’ne yazdıracağını kaydetti.
Kastamonu’ya değer katacak her projeyi ince eleyip sık dokuduklarını aktaran Başkan Babaş, “Büyük Türkiye’nin güçlü ili Kastamonu hedefi doğrultusunda yatırımlarımızı sürdüreceğiz. ilimiz için doğru olan projelerin peşinden bıkmadan usanmadan ve yorulmadan koşacağız. Amacımız gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir Kastamonu bırakmak. Bunun için büyük özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Dünya Kültür Miras Listesi hedefimiz başta olmak üzere tüm hedeflerimize bir bir ulaşacağımıza yürekten inanıyorum” diye konuştu.



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