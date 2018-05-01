Başkan Babaş, temizlik işçilerini ziyaret etti

Ziyarette, temizlik işçilerinin 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Günü’nü kutlayarak, sigara izmaritlerinin yerlere atılmamasını istedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Temizlik İşleri Müdürlüğünü ziyaret ederek temizlik işçileriyle bir araya geldi. Türkiye’nin en temiz şehri seçilmesinde büyük başarı gösteren temizlik işçilerinin 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Günü’nü kutlayan Başkan Babaş, ayrıca temizlik işçilerinin sorun ve taleplerini de dinledi.

Kastamonu’nun Türkiye’de en temiz şehir unvanına sahip olduğunu hatırlatan Başkan Babaş, “Şuanda burada Türkiye’de en temiz şehirler arasında ilk sırada olduğumuz temizlik işçileriyle beraberiz. Öncelikle Belediyemizde çalışan işçilerimizin ve özellikle temizlik personellerimizin günlerini kutluyorum. Allah, işçilerimize sağlık, sıhhat ve başarılı bir çalışma nasip etsin” dedi.

Temizlik işçilerinden ve şehrin temizliğinden hem belediye hem de vatandaş olarak çok memnun ve mutlu olduklarını söyleyen Başkan Babaş, “Temizlik işçilerimizden hem belediyemiz olarak hem de vatandaşımız olarak memnununuz. Bizlerde, temizlik işçilerimizin göstermiş olduğu gayretlere layık olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, işçilerimizin özlük haklarını iyileştirme noktasında gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Temizlik işçilerinin hepsinin kadroya geçtiğini açıklayan Başkan Babaş, “Şuanda arkadaşlarımızın hepsi kadroya geçti. Belediyemizde daimi işçi statüsünü aldılar. Zaten biz, belediye olarak hiçbir işçimizin işine son vermedik, bizler için kendileri kadroluydu. Bundan sonrada bu hakları devletimiz tarafından kesinleştirildi. Şuanda bütün işçilerimiz, kadrolu işçi olarak çalışmaya devam edecekler” şeklinde konuştu.

İş-Kur Kastamonu İl Müdürlüğü ile bir proje daha yürüttüklerini söyleyen Babaş, “İnşallah yakın bir zamanda Toplum Yararına Çalışma Programı olacak. Buradan da arkadaşlarımız çalışmaya başlayacak. 50-60 kişi belediyemizde çalışacaklar” ifadelerini kullandı.

Kastamonu Belediyesi olarak öncelikle işçilerin iş sağlığı ve iş güvenliğinin yanı sıra özlük haklarına da büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Babaş, şöyle konuştu: “Bizler, belediye olarak işçi sağlığı, iş güvenliği, işçilerimizin çalışma ortamları gibi konulara büyük hassasiyet gösterip önemle üzerinde duruyoruz. Bizler için asıl olan çalışan işçilerimizin işçi sağlığı ve iş güvenliğidir. Şuana kadar kötü bir durumla karşılaşmadık ama bu, işçi güvenliğini aksatacağımız anlamına gelmiyor. İşçilerimizin sağlığına ve işçi güvenliğine önem veriyoruz. Temizlik işçilerimizi ben gayet başarılı ve çalışkan buluyorum. Bundan sonrada inşallah bu şekilde temiz ve güzel bir şehirde birlikte çalışmaya devam edeceğiz”

TEMA Vakfıyla da yeni projeler hazırlığı içerisinde olduklarını belirten Babaş, “Piknik yerlerinin temizlenmesi, park yerlerinin temizlenmesi gibi faaliyetler yapacağız”

Babaş, şunları kaydetti: “Tekrardan temizlik şampiyonu işçilerimizi kutluyorum. Yapılan son ankette halkımızın temizlik noktasında yüzde 80’nin üzerinde memnuniyeti olduğunu gördük. Buda bizleri bir kez daha gururlandırdı. Sadece temizlik işlerinde değil diğer birimlerde çalışan bütün işçilerimizde bizler için ayrı bir öneme sahiptir. Hepsi özverili bir şekilde görevlerini sürdürüyor. Bugün tatil olmasına rağmen Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde şehrimizin belirli noktalarına asfaltlama yapılıyor”