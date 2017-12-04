Başkan Babaş’tan Eğitim Kültür ve Spor Merkezi projesine tam destek

Kastamonu’nun tanıtımının en üst düzeyde yapılacağı Eğitim, Kültür ve Spor Merkezi’yle ilgili İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü Onursal Başkanı İlker Dilek’i makamında kabul eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Kastamonu’nun her alanda en iyi şekilde temsil edilebilmesi adına bizler daima üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu projede de gereken destek sağlanacaktır. Buradaki bina bir spor kulübü binası olarak görünse de Kastamonumuzun tanıtımı en üst seviyede yapılacaktır. Ayrıca Kastamonumuzun ismini taşıyan ve bizleri temsil eden kulübümüzün yetenekli oyuncuları Türk sporuna kazandıracağına inancımız tamdır. Kastamonu nüfusunun yoğun olarak yaşadığı İstanbul’da şehrimizi en iyi şekilde temsil edecek merkezin kazanılmasını sağlayan Fatih ilçesinin değerli belediye başkanı Sayın Mustafa Demir’e teşekkür ederim” diye konuştu.