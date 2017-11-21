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21 Kasım 2017 15:02

Başkan Babaş’tan girişimci kadınlara tam destek

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Kastamonu Mikro Finans Şubesi tarafından organize edilen girişimci kadınlara yönelik mikrokredi dağıtım töreni Kastamonu Belediyesi toplantı salonunda Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkan Babaş’tan girişimci kadınlara tam destek

21 Kasım 2017 15:02

Törende 10 girişimci kadına mikrokredileri dağıtıldı.


6 yıldır Kastamonu’da girişimci kadınlara yönelik çalışmalar yapan ve mikrokrediler sunan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Kastamonu Mikro Finans Şubesi yetkilileri Demet Semerci ve Ebru Turhal, yaptıkları açıklamada 350 aktif girişimci kadına mikrokredi imkanı sunulduğunu kaydetti. Semerci ve Turhal, “Altı yıl önce 700 lira mikrokredi verebilirken bugün 5 bin TL’ye kadar mikrokredi verdiğimiz kadınlarımız oluyor. Ev hanımlarımız bu süre içerisinde iş kadını oldu. Bundan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştular.


Kadınların her alanda olduğu gibi iş hayatında da aktif rol üstlenmesinden ötürü büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, “Ev hanımlarımız bugün el emeği göz nuru ürünlerini üretebiliyor. Bu oluşumu bizler elimizden geldiği kadar destekliyoruz ve destekleyeceğiz” dedi.


Kastamonu’da hanımlara yönelik yaptığı projelerle adından sıkça söz ettiren ve en son Hüma Hatun Konağı’nı restore ederek Hanımlar Eğitim ve Kültür Merkezi haline getiren Belediye Başkanı Tahsin Babaş, önümüzdeki süreçte Acem Hanı’nı da İş Geliştirme Merkezi olarak restore edeceğinin müjdesini verdi. Acem Hanı’nda da kadınların Kastamonu kültürünü ve değerlerini yaşatacağını ayrıca üreteceğini de söyleyen Başkan Babaş, “Ev hanımlarımıza sağlanan mikrokredilerin yaygınlaştırılması ekonomimiz açısından da çok önemli. Bizlerde üzerimize düşeni bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonrada yapacağız. Bu oluşuma destek vererek ev hanımlarımızı üretime kazandıran herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Başkan Babaş, konuşmasının ardından 10 girişimci kadına mikrokredilerini dağıttı.




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