Başkan Babaş’tan SFC Entegre Orman Ürünlerine ziyaret

Fabrika yetkilileri ile görüşen Başkan Babaş, fabrikada yürütülen çalışmaları da yerinde gördü.

Ziyaret sonrasında sosyal paylaşım hesabından bir değerlendirme de bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Sektörünün öncü kuruluşlarından olan SFC Entegre Orman Ürünleri fabrikamızda yönetim kadrosu ve değerli işçilerimiz ile biraraya geldik. Kıymetli yönetim kadromuza ve değerli işçilerimize bizlere göstermiş oldukları ilgi ve alakadan ötürü teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hakk’ın izni aziz hemşehrilerimizin destekleriyle Kastamonu şahlanacak” dedi.

SFC Entegre Orman Ürünleri A.Ş. yetkilileri de, Başkan Babaş’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.