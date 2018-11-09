Başkan Hüseyin Arslan, Otobüs Terminalinde incelemelerde bulundu

Yapımı devam eden Yeni Otobüs Terminalindeki çalışmaları yerinde inceleyen Arslan, yeni otobüs terminalinde sona doğru gelindiğini belirtirken, küçük eksikliklerinde giderilmesi için çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Yeni Otobüs Terminalinde dış cephedeki çalışmalar ve sıcak asfalt çalışmaları tamamlanırken, modern yapısı ile önümüzdeki haftalarda Taşköprülü vatandaşların hizmetine açılması planlanıyor.