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07 Temmuz 2017 17:42

‘Başkan ile Çay Sohbeti’ programları başlıyor

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, vatandaşların istek ve taleplerini bizzat yerinde dinleyebilmek için başlattığı ‘Başkan ile Çay Sohbeti’ programları Aktekke Mahallesinden başlıyor.

‘Başkan ile Çay Sohbeti’ programları başlıyor

07 Temmuz 2017 17:42


10 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00’da Uçak Kafede gerçekleştirilecek olan ‘Başkan ile Çay Sohbeti’ programlarında Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, vatandaşların bizzat yerinde istek ve taleplerini dinleyerek çözüm yolları arayacak.


Başkan Babaş,y “Hemşehrilerimiz ile daha fazla bir arada olma imkanını bulacağımız, sizlerin sorunlarını dinleyebileceğimiz, şehrimizle ilgili konularda istek ve önerilerinizi direkt olarak iletebileceğiniz ’Başkan ile Çay Sohbeti’ programlarımıza başlıyoruz. Çayın muhabbetimize bahane olduğu, hizmet kalitemizi en üst seviyelere çıkarma adına gerçekleştireceğimiz toplantılarımızda siz değerli hemşehrilerimizin fikirleri ve görüşleri şüphesiz ki çalışmalarımıza önemli katkılar sağlayacaktır. Yaşadığımız şehrin daha fazla güzelleşmesi ve gelişmesi yolundaki eksikliklerin sizlerin bakış açısı ile dile getirilmesi ve sizin fikirleriniz çalışmalarımızın değerini arttıracaktır” dedi.




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