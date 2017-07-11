‘Başkan ile Çay Sohbetleri’ başladı

Daha önce Hüma Hatun Kadınlar Eğitim ve Kültür Evi’nde 19 mahallenin de kadınlarıyla bir araya gelen ve mahallenin sorunlarını dinleyen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, bu sefer Aktekke Mahallesinde vatandaşlarla buluştu.

“Başkan ile Çay Sohbeti” programı kapsamında gerçekleştireceği toplantılarda il merkezinde yer alan 19 mahallede ikamet eden vatandaşlarla buluşmayı planlayan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, bu programın ilkini Aktekke Mahallesi’nde Uçak Kafe Restoran projesi alanında gerçekleştirdi. “Başkan İle Çay Sohbeti” adı altında gerçekleştirilen halk buluşmasına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Belediye Başkanı Tahsin Babaş’a yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ederek taleplerini ve önerilerini iletti.

Vatandaşların taleplerini başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte not alan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, düzenlenen mahalle buluşmalarının amacının vatandaşlara en üst seviyede hizmet sunabilmek adına yapıldığını kaydetti. Tüm vatandaşların mahalleleriyle ilgili konuları içtenlikle söylemesini isteyen Belediye Başkanı Babaş, “Her mahallemizde olduğu gibi Aktekke Mahallemizde de tamamlanan ve yapımı devam eden çalışmalarımız var. Bugün toplantı yaptığımız Uçak Kafe projemiz önümüzdeki dönemde bölgenin gıptayla bakacağı bir mekan haline gelecek. Biz burayı çok ciddiye alıyoruz. En kısa sürede de faal olarak çalışacağını belirtmek isterim. Tamamlanan projemizin mahallenin kalkınmasına da ciddi etki sağlayacağından eminim” dedi.

Aktekke Mahallesi’nin Kastamonu dokusuna uygun evlerden oluştuğunu da sözlerine ekleyen Başkan Babaş, burada oluşturacağı ekiplerle evlerin inceleneceğini vurgulayarak, şunları söyledi: “İncelemelerimiz sonucunda belirlenen evlerde imkanlar doğrultusunda destek verilecektir. Özellikle terk edilen ve yıkılma tehlikesi olan eski evlerimizle ilgili de çalışma yapacağız. Bu bölge sit alanı olduğundan ötürü imarına çok dikkat etmeliyiz. Doğal yapının bozulması taraftarı değilim. Bizler bu noktalarda evleri daha yaşanabilir hale getirmek için imkanlar dahilinde destek vermeye çalışacağız. Bugün burada görüyorum ki mahallenin alt yapıyla ilgili bir sorunu yok. Ekiplerimiz her gün alt yapı ve üst yapıda önemli işler yapıyorlar. Çalışmalarımız her mahallemizde tüm hızıyla sürüyor. Bugün burada çok güzel bir birliktelik var. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi bozmasın. Birlik ve berberlik içerisinde olmamız çok önemli”

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, konuşmasının ardından vatandaşların mahalleleri için talep ve önerilerini not aldı, vatandaşların sorularını bizzat cevapladı. Yaklaşık üç saat süren halk toplantısı Aktekke Mahallesi sakinlerinin Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile çektirdikleri hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.