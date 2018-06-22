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22 Haziran 2018 15:54

Başkent EDAŞ, Mayıs ayında da bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını sürdürdü

Başkent EDAŞ, Kastamonu’da kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti kapsamında 2018 yılının Mayıs ayında bakım, onarım çalışmaları ile yatırımlarına devam etti.

Başkent EDAŞ, Mayıs ayında da bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını sürdürdü

22 Haziran 2018 15:54


Başkent EDAŞ, Kastamonu’da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla, elektrik şebekelerinin yenilenmesi için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor. Daha aydınlık bir Kastamonu için Merkez, Devrekani, Seydiler, Ağlı, Araç, İhsangazi, Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Abana, Doğanyurt, Taşköprü, Hanönü, Tosya, Cide, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı, Daday ve Küre ilçelerinde 165 aydınlatma armatürünün bakım ve onarımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri yine adı geçen ilçelerde 18 elektrik panosu 27 trafo ve 10 dağıtım merkezinin de bakımını yaptı.


Başkent EDAŞ, Mayıs 2018’de yeni yatırımlara da hız verdi. Kastamonu’da 15,7 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 670 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 48 elektrik panosu ve 46 trafo montajı da tamamlandı.


Başkent EDAŞ’ın Kastamonu’daki bakım ve yatırım çalışmaları devam edecek.




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