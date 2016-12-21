Başkent EDAŞ, yoğun kış şartlarında mücadeleye devam ediyor

Başkent EDAŞ, Kastamonu ve Bartın’da etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek elektrik arızalarının mağduriyet yaşatmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Tüm arıza ekipleriyle vardiya sistemi olmaksızın 24 saat aralıksız göreve devam eden Başkent EDAŞ, arıza ve kesintilerin giderilmesi için gerekli çalışmaları yürütüyor

Kastamonu ve Bartın illerinde yaşanan olumsuz hava koşullarının ardından enerji hatlarında meydana gelen arızalar, planlanan dışında kesintiler yaşanmasına neden oluyor. İllerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipinin ardından kapanan yollara rağmen arızaları gidermek için hummalı bir çalışma yürüten ekipler, engebeli arazide görevlerini sürdürüyor. Başkent EDAŞ, zorlu kış şartlarına rağmen ilave ekiplerle ve 24 saat aralıksız arızalara müdahale etmeye devam ediyor.



Arızalar hızla giderildi

Ulaşımın dahi mümkün olmadığı bölgelerde dondurucu soğukla mücadele eden ekipler çok sayıda arızaya müdahale etti. Kastamonu’da devrilen 26 direk sebebiyle enerjisiz kalan 405 trafo ile Bartın’da devrilen 11 direk ve 12 enerjisiz kalan trafoya enerji akışının sağlanabilmesi için seferber olan Başkent EDAŞ ekipleri arızaları giderdi.