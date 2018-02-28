Başkentte Kastamonu Günleri tanıtım toplantısı yapıldı

Başkentte Kastamonu Günleri tanıtım toplantısında konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, tüm esnaftan Türk Dünyası Kültür Başkenti ile ilgili logosunu dükkanlarına takmasını istedi.

Başkentte Kastamonu Günleri tanıtım toplantısı Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasında yapıldı. Toplantıda konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu’nun, Türk Dünyası Kültür Başkentliğini Ankara’da ciddi şekilde duyurmaları gerektiğini belirterek, “Esnaflardan ricam camlara logonun asılmasıdır. Biz, Türk Dünyası Kültür Başkentliğini esnaflarımız ve Kastamonu için yapıyoruz. Milli bir dava da Türk Dünyası Kültür Başkentliği bizim gururumuz. Bir sürü ille yarıştık ve tercih edildik. Kadim kent Kastamonu, Türk Dünyası Başkentliğine layık görüldü. Cumhurbaşkanımız, Bakanımız Kastamonu’ya geldi ve Türk Dünyası’ndan bahsetti. Çok emek veriyoruz ve çok çaba harcıyoruz. Hem Kastamonu’yu tanıtabilmek hem turist çekmek hem de ilimizin özellikleri tanıtmak en büyük gayemizdir” dedi.

Kastamonu’ya Türk Dünyası Kültür Başkenti olması hesabiyle kalıcı yatırımların yapıldığına işaret eden Başkan Babaş, “2 tane kültür merkezi yapılacak. Eski belediyenin olduğu yere kütüphane ve kültür merkezi inşa edilecek. Programa alındı, projesi bitti. İnebolu yolunda kültür merkezi yapılacak. Kültür merkezi, stadı ve salonu bir ilin olmazsa olmazıdır. Salon Türkiye’de ilk yapılan projedir. Otomatik paravanlarla inecek. Başladıktan kısa bir süre sonra tamamlanacak. 120 milyonluk Atık Su Arıtma Tesisi yapılacak. Memlekette hem alt yapı hem de üst yapı açısından ciddi işler yapılıyor. Elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Başkentte Kastamonu Günlerini daha öncesinde de olduğu gibi yine Kastamonu Belediyesi’nin tertipleyeceğini söyleyen Başkan Babaş, “Ankara’da Kastamonu Günleri’ni geçen sene sistem neyse bu sene de yapacağız. Ürünlerin ambalajlarının bir köşesine Türk Dünyası Kültür Başkenti logosunu yapın. Bu sene Kastamonu şenlik havasına dönmelidir. 21 Mart’ta tüm Türk Dünyası ülkelerinin katıldığı açılış yapılacak. Başbakanımız ya da Cumhurbaşkanımız gelecekler. Oteller, restoranlar dolu. Herkes üstüne düşeni yapmalı. Milli eğitim, belediye, basın üstüne düşeni görev bilmelidir. Şeyhoğlu Konağı, Türk Kültür Başkent’inin yürütme merkezi haline geldi” şeklinde konuştu.

Ayrıca Başkan Babaş, ilçe belediyelerine ve belediye başkanları ile kaymakamlara da seslenerek, “İlçelerinde etkinlik yapacak olan her kurum, muhakkak Türk Dünyası Kültür Başkenti logosunu kullansın. Bu logoyu kullanmakta imtina etmesin. Bu logoyu herkesin görmesini sağlasınlar” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek olan Başkentte Kastamonu Günleri’nin 14 Mart-18 Mart tarihleri arasında Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 00’da yapılacak açılış ile birlikte yapılması kararlaştırıldı.