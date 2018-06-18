Bayram dönüşü otomobil takla attı: 5 yaralı

Kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Samsun’dan Kastamonu’ya bayram ziyaretine gelen Mehmet K. idaresindeki 37 PU 767 plakalı otomobil, Kargı - Tosya D-100 Karayolu Çaykapı köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi takla attı. Karşı istikamete geçerek, 81 AV 643 plakalı otomobile çarpan araç güçlükle durdu. Kaza sonrası 37 PU 767 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Arif K. (65) Keziban K. (66), Sebika K. (29) ve çocuk Berat K. (5) ile sürücü Mehmet K. (36) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen UMKE ambulans ve 112 ambulans Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahale yapılarak Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Emniyet güçleri kaza sonrası soruşturma başlattı.