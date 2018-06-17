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17 Haziran 2018 14:25

Bayram ziyaretine gelen aile kaza yaptı: 5 yaralı

Zonguldak’tan Kastamonu’ya Ramazan Bayramı ziyaretine gelen ailenin bulunduğu otomobil, Kucaören köyü mevkiinde devrildi.

Bayram ziyaretine gelen aile kaza yaptı: 5 yaralı

17 Haziran 2018 14:25

Kazada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’tan Kastamonu’ya bayram ziyaretine gelen Alper Yaşar (34) idaresindeki 67 ER 365 plakalı otomobil, Kastamonu-Karabük Karayolu Kucaören köyü mevkiinde yolun kenarında bulunan mıcıra girmesi sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampolde devrildi. Kaza sonrası otomobilde yolcu olarak bulunan Hamide Yaşar (30), Pınar Yaşar (41), Süheyla Yaşar (62) ve Ayberk Yaşar (2) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.




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