Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Yardımcısı Ahmet Yelis, BBP Kastamonu İl Başkanı Satılmış Külçe ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette KATSO Başkanlığına ve TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliğine seçilen Fındıkoğlu’na hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ziyarette KATSO Başkanı Fındıkoğlu’ndan Kastamonu’nun ekonomik durumu hakkında da bilgiler alan BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, Filistin’de yaşana insanlık dramına dikkat çekerek mübarek Ramazan ayı şerefine yaşanan zulmün Müslümanların duası ile son bulacağını kaydetti.

Son dönemlerde ekonomide yaşanan dalgalanmalara da değenine Yelis, Türkiye’nin ekonomik açından kıskaç altına alınmaya çalışıldığını, dolar kuru ile Türkiye’nin ekonomik anlamda itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını, Türkiye’nin her zaman ekonomik krizlere hazır olduğunu söyledi.

24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimlere de atıfta bulunan Yelis, “Türkiye yeni sistemi tam olarak algılayamadı. Yeni sistemde yasama ve yürütme tamamen birbirinden ayrı olacak. Büyük Birlik Partisi olarak milli mutabakata ihtiyaç olduğunu düşünerek kurulan ittifakın içinde yer aldık. MHP’nin partimizin ittifak içerisinde yer almasını istememesi yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni sistemde uzlaştırıcı kültürü geliştiren bir sistemdir. BBP olarak şartlar oluştuğunda hem yasamada hem de yürütmede yer alacağız. Yeni sistemde Türk-İslam ülküsü yeniden hayat bulacak, ülkücü hareket ülke yönetiminde hak ettiği değeri alacaktır” dedi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ise, ziyaretinden ötürü BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis’e teşekkür etti.

Fındıkoğlu, İsrail’in Gazze’de yaptıklarının kabul edilemez olduğunu belirterek, Kudüs’e yılda 2 milyon 700 bin civarında turist geldiğini ve bu gelen turistlerin çoğunluğunun Yahudi, Hıristiyan veya başka dinlerden olduğunu, Müslümanların ise Kudüs’ü ziyaret etmelerine müsaade edilmediğini kaydetti.