Beklenen kar, Kastamonu'nun yüksek kesimlerine yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hafta başında uyarı verdiği kar yağışı ve soğuk hava dalgası Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde gece saatleriyle itibaren etkili olmaya başladı. Yaralıgöz mevki'inde gece saatlerinde etkili olmayan başlayan kar yağışı sürücülerin cep telefonları kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hafta başında yaptığı duyurusu kendi gösterdi. Gece saatlerinde Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kastamonu'da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı, Yaralıgöz mevki'i ve çevresinde etkili oldu. Hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, Yaralı göz mevki'i istikametinde seyir halinde olan bir sürücü tarafından görüntülendi.