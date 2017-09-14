Belediye Başkanı Babaş’a bir ödülde Tarihi Kentler Birliğinden verildi

Üç yıl gibi kısa bir sürede 228 kategoride 957 proje üreten ve 140 milyon TL’lik yatırıma imza atan Belediye Başkanı Tahsin Babaş’a bir ödül de Tarihi Kentler Birliği’nden geldi. Nasrullah Meydanı Kentsel Tasarım Projesiyle 2015 yılı Tarihi Kentler Birliği Proje Ödülü’ne layık görülen Başkan Babaş, Ankara’da düzenlenen törende Çocuk Trafik Eğitim Parkuru projesiyle İl Belediyeleri Sosyal Sorumluluk Proje birinciliğini elde ederek ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı. Başkan Babaş’a bir ödülde Tarihi Kentler Birliği tarafından verileceği açıklandı.

Tarihi Kentler Birliği 2016 yılı Kültür Mirası Koruma Projesi ve Uygulamalarını Özendirme yarışmaları sonuçlarına göre Kastamonu Belediyesi’nin Hüma Hatun, Şeyhoğlu, Aktekke Konakları Restorasyonları ve Bakırcılar Çarşısı Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projesi Süreklilik Ödülü’ne layık görüldü.

“Kastamonu Belediyesi gözle görülür yol kat etmiştir”

69 belediyenin 82 uygulama ve 61 proje dalında toplam 143 proje ile başvurduğu yarışma sonuçlarında alınan bu ödül Kastamonu Belediyesi’nin tarihi ve kültürel alanda istikrarlı bir biçimde çalışmasının sonucu olarak açıklandı. Tarihi Kentler Birliği’nin en prestijli ödülleri arasında yer alan Süreklilik Ödülü’yle ilgili TKB tarafından yapılan açıklamada, “Kastamonu Belediyesi’nin Kastamonu Kalesi altındaki koruma bandının içinde devam eden koruma çalışmaları ve geçen yıllarda ortaya konulan uzun soluklu koruma programında gözle görülür ölçüde yol kat etmiş olduğu görülerek Süreklilik ödülü verilmiştir” denildi.

Kastamonu Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından Süreklilik ödülüne layık görülen 8 belediye arasında yer alması Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın tarihi ve kültürel anlamda yaptığı çalışmaların doğruluğu noktasında da önem teşkil ediyor.

Yıllardır ihmal edilen Kastamonu’nun saklı hazinesi olan tarihi ve kültürel dokuyu ayağa kaldırılarak işlevsel hale getirilmesini şehrin kurtuluşu olarak gören Başkan Babaş, üst üste alınan ödüllerin ardından yaptığı açıklamada “Bizler milletimiz için, memleketimiz için, ülkemiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Tarihi Kentler Birliği’nden iki yılda aldığımız ikinci ödül şehrimizde yaptığımız tarihi ve kültürel çalışmaların önemini ve doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen bu noktada bizlerin her projesini yakından takip edip doğru yolda olduğumuzu dile getirmektedir. Bizim kurtuluşumuz Tarihi ve Kültürel dokuyu korumakta. Bu projeler çok önemli. Mevcut yapılarımızı çok iyi koruyup kollamalıyız. Ben tarihi ve kültürel projelerimizi en başından bu tarafa vizyon proje olarak görüyorum. Kastamonu’da sivil mimarinin en nadide eserleri bulunmaktadır. Bizler burada Türkiye’nin en büyük konaklarını onarıp gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak istiyoruz. Bu doğrultuda hedefimiz Dünya Kültür Miras Listesi’ne Kastamonu’muzun adını yazdırmaktır. Bu hedefe ulaşacağımıza yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Nasrullah Camii Kentsel ve Tasarım Projesine başlandığını ve tarihi meydanın Kastamonu’ya yakışır bir hale getirileceğini vurgulayan Başkan Babaş, 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma projelerinin de en kısa zamanda başlayacağını söyledi.

Tarihi ve kültür varlıklarında Dünya’da ses getirebilecek bir il konumuna geleceklerine yürekten inandığını sözlerine ekleyen Babaş, çalışmalara başlayalı iki yıl olmasına rağmen çok hızlı yol kat edildiğinin altını çizdi.

“70 adet yapının cephe iyileştirmeleri ve çatı onarımları yapılacak”

Yavuz Selim, Atabeygazi, Hepkebirler, Akmescit, Hisarardı Mahalleri ile Kefeli, Atabey ile İbn-i NeccarSokakları’nda yapılacak 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma projesi kapsamında 550 metrelik yol güzergahında bulunan 14 tescilli yapı, 6 tescile önerilen yapı ve 50 adet tescilsiz yapının dış cephe giydirmeleri yapılacağının ifade eden Başkan Babaş, 11 anıtsal yapının da çevre düzenlemesinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Tarihi Nasrullah Meydanı’nın 9 bin metrekarelik proje alanın olduğunu da belirten Babaş, “Konak restorasyonları, Bakırcılar Çarşısı ve hanlar bölgesinde yapacağımız çalışmalarla birlikte bölgenin tarihi dokusu şahlanacaktır. Hedefimiz Kastamonu’nun hak ettiğini düşündüğüm Dünya Miras listesine ismimizi yazdırmaktır. Bu inançla çalışmalarımız bıkmadan usanmadan sürecektir” dedi.

Başkan Babaş, Kastamonu Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu ve millete hizmet yolunda mesai mefhumu gözetilmeden çalışıldığının da altını çizerek alınan ödüllerin büyük bir emeğin karşılığı olduğunu vurguladı ve tüm ekibine teşekkür etti.