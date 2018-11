Belediye Başkanı Tahsin Babaş Şehit Aileleri ve Gazi Yakınları ile bir araya geldi

Şehit Şerife Bacı Öğretmenevinde düzenlenen Onur Gecesi Programında konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, canlarını vatan için vermiş şehit ve gazilerin yanında olduklarını belirtti.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “İnsan hayatında geriye doğru baktığında bu övgü dolu sözler benim için yeterlidir. Şehitlerimiz aileleri ve gazilerimiz için ne yapsak azdır. Bu topraklarda bin yıllardır süren varlığımız değerlerimize muhtaçtır. Onların sayesinde bugünlerimize geldik. Bu topraklar için değer veren insanların yanındayız. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz huzur bulması her yerde rahat etmesi için çalışıyoruz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizle ilgili bir konut projemiz vardı. Onu da ileri bir seviye getirdik. Basın çalışanları içinde konut sözü vermiştim. Basın çalışanlarına arazi çalışması yapıyorum. Bir sürü projeler yaptık. İktidarımızın gücü arkamızdadır. Sayın cumhurbaşkanımız da çok duyarlı. Onun da gücüyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal projelerden, fiziksel projelere kadar her türlü imkanı Kastamonu'da oluşturmaya çalıştık. Hep ilkleri ve olmayanları yaptık” dedi.

“Kastamonu için çalışıyoruz”

Her alanda Kastamonu için çalıştıklarını ifade eden Tahsin Babaş, “Sosyal imkanlardan tutun da fiziki bütün imkanlara kadar Kastamonu için çalışıyoruz. Devrekani Sarıyonca'da çöp toplama merkezi kurduk. Çöplerden enerji ürettik. Metan ve elektrik enerjisi üretiyoruz ve satıyoruz. Sürekli ilkleri ve olmayanları yaptık. Bütün ilçelerimizde her gün çöplerimizi getiriyoruz, gaz haline getirip, elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Son zamanlarda konuştuğumuz konular arasında kadınlar kooperatifini kurduk. Evinde yöresel ürünler yapan, kadınlarımıza bin ile 7 bin arasında mikro kredi veriyoruz. Evde yapılacak şeyleri yapıp bu kooperatife veriyorsunuz ve bizlerde satıyoruz. Akmecit mahallesinde konakta faaliyetimizi yürütüyoruz. Planlarımız arasında Ankara ve İstanbul' da da şube açmayı düşünüyoruz. Bu devirde bizlerin her zaman üretim yapmaya ihtiyacımız var. Özellikle kadınlarımız bu konularda becerikli, ürettiklerini bizlere verecekler. Ev işlerini yapmak isteyen kadınlarımız ve kızlarımız varsa müracaat etsinler sosyal proje olarak, ihtiyaç sahibi ailelere hem gıda hem giyim hem ev eşyası şeklinde yardımcı oluyoruz. Evde yaşlı bakım hizmetlerimiz var. İhtiyaç sahibi anne, baba bildiğiniz yaşlı varsa bizlere müracaat edin. Her türlü işlevleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kastamonu'da şehit ailelerine, gazilere yaptığımız hizmetler elbette ki bunlarla sınırlı değil”

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu, “Kastamonu'da şehit ailelerine, gazilere yaptığımız hizmetler elbette ki bunlarla sınırlı değil. Bunlar ilk aklımıza gelebilen o dönemlerde belediye başkanımızın ilk görece başladığında biliyorsunuz şehitliğimizde 5 tane şehidimiz orada ebedi şekilde yatıyor. Anneler, babalar tabi ki evlatlarını o hayatlarının bağrında kara toprağa vermenin vatanın milletin bölünmez birliği uğruna feda etmenin onuruyla ama üzüntüsüyle daha yirmisinde evladını toprağa koymanın fedakârlığıyla tabiki istiyordu ki orada yatayım. Orada onunla beraber olayım istiyordu. Şehit ve gaziler yakınları parkı talebinin hemen işleme koyup mecliste kararını geçirip sizlere de iletti herhalde önümüzdeki günlerde kaya mezarlığının önündeki alanda şehit aileleri ve gaziler parkını önümüzdeki günlerde inşallah hep birlikte açacağız” dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkan Kastamonu Şube Başkan Yardımcısı Hüseyin Mahmutoğlu'da “Türkiye'de örnek olan ve diğer dernekleri kıskandıran bir dernek binası bize tahsis ettiği için Allah razı olsun teşekkür ederiz. Belediyemizde benim şahsi görüşüm mezarlıklar müdürlüğüne teşekkür ederim. Doğumdan ölüme kadar belediye yanımızda çok şeye şahit olduk. Şehit ve gazi yakınlarımızın vereceği görev emirleri her zaman yanındayız. Her zaman emrindeyiz. Bu böyle biline” diye konuştu.