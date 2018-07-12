Belediyenin mezbahasına giren hırsızlar serbest kaldı

Edinilen bilgiye göre, Daday Belediyesine ait mezbahaya girmek isteyen hırsızlar, kameraları fark edince kırarak kayıt dışı bıraktılar. Mezbahadan herhangi bir şey almadan ayrılan hırsızların yakalanması için emniyet güçleri çalışma başlattı. Emniyet güçlerinin güvenlik kameralarını inceleyerek kimliğini tespit ettiği O.M. ve İ.K., ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.