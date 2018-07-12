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12 Temmuz 2018 14:14

Belediyenin mezbahasına giren hırsızlar serbest kaldı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde belediyeye ait mezbahaya giren ve polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Belediyenin mezbahasına giren hırsızlar serbest kaldı

12 Temmuz 2018 14:14


Edinilen bilgiye göre, Daday Belediyesine ait mezbahaya girmek isteyen hırsızlar, kameraları fark edince kırarak kayıt dışı bıraktılar. Mezbahadan herhangi bir şey almadan ayrılan hırsızların yakalanması için emniyet güçleri çalışma başlattı. Emniyet güçlerinin güvenlik kameralarını inceleyerek kimliğini tespit ettiği O.M. ve İ.K., ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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